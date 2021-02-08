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Топ-20 интересных подарков на 23 Февраля с мужским характером

Топ-20 интересных подарков на 23 февраля с мужским характером

Носками и гелем для душа уже никого не удивишь, да и подобные презенты изрядно приелись сильной половине человечества. ФАН составил список самых интересных подарков ко Дню защитника Отечества.

Зонт с ручкой от пистолета

Подарок для истинных бруталов. Эксклюзивный дизайн аксессуара сделает образ мужчины неотразимым. Кроме того, это не просто презент, а полезная вещь, которая спасет от непогоды.

Бумажник

Топ-20 интересных подарков на 23 февраля с мужским характером

Достойным подарком на 23 Февраля может стать мужское портмоне, бумажник или зажим для денег. Таким аксессуаром ваш защитник будет пользоваться каждый день и вспоминать дарителя. Кожаные изделия позволят подчеркнуть статус мужчины и дополнят его образ.

Зажигалка с гравировкой

Многие мужчины мечтают о таком устройстве. Зажигалка с гравировкой может стать любимым предметом ежедневного пользования, также эта вещица может пригодиться в походе и стать просто красивым сувениром.

Рюкзак

Топ-20 интересных подарков на 23 февраля с мужским характером

Мужчины — существа практичные, а рюкзак — та вещь, которая точно пригодится в быту и не будет пылиться без дела. Такой подарок придется кстати в походе, в поездке за город или за границу или даже для работы.

Обложка для документов

Часто в документах мужчин царит полный хаос. Например, автовладельцам нужно иметь при себе множество документов, сюда добавляются паспорт, медицинская страховка и прочее. Чтобы бумаги были в порядке, подарите мужчине обложки для всего необходимого. Это практично и выглядит эстетично.

Термобелье

Топ-20 интересных подарков на 23 февраля с мужским характером

Февраль, пожалуй, один из самых холодных месяцев в году, и термобелье в качестве подарка будет как раз кстати. Мужчине в таком облачении будут нестрашны мороз и ветер.

Современные гаджеты

Топ-20 интересных подарков на 23 февраля с мужским характером

Технологии не стоят на месте, а это значит, что и сфера подарков расширяется. В честь праздника мужчину можно порадовать новым гаджетом. Это могут быть смартфон, часы, портативная колонка или зарядное устройство, беспроводные наушники и многое другое.

Набор для ухода за обувью

Топ-20 интересных подарков на 23 февраля с мужским характером

Ни для кого не секрет, что для безупречного образа нужно всегда следить за чистотой обуви. В подарок мужчине на 23 Февраля можно преподнести наборы для ухода за этими изделиями.

Инструмент

Топ-20 интересных подарков на 23 февраля с мужским характером

Дома у каждого мужчины есть уголок, где он хранит инструменты и прочие вещицы, предназначение которых не всегда понятно женщине. Пусть даже инструмент редко используется, но новый практичный агрегат всегда приятно держать в руках. Для любителей что-то мастерить дома подойдут большие подарочные наборы.

Многофункциональная лопата

Топ-20 интересных подарков на 23 февраля с мужским характером

Речь не идет о простой лопате с привычным деревянным черенком, с которой разве что в поле за картошкой можно сходить. Нет. Многофункциональная лопата — это настоящий инструмент для выживания, она может превратиться даже в топор. С ней ваш защитник точно не пропадет ни на охоте, ни в походе.

Шуруповерт

Топ-20 интересных подарков на 23 февраля с мужским характером

Легкий, современный, простой в использовании инструмент незаменим в каждом доме. Сборка мебели, ремонт не обойдутся без шуруповерта. Конечно, можно обойтись и набором отверток, но с такой машиной дело пойдет куда быстрее и приятнее.

Термокружка

Топ-20 интересных подарков на 23 февраля с мужским характером

Для любителей походов, охоты и любого другого отдыха на природе отличным подарком станет термос или термокружка. Такой презент сохранит тепло кофе или чая, пока мужчина будет разогревать машину и добираться до офиса.

Набор для выживания

Топ-20 интересных подарков на 23 февраля с мужским характером

Набор для выживания не просто подарок или сувенир, а практичное приобретение. Место такому презенту найдется в любом автомобиле. А в непредвиденной ситуации на природе подарок станет «спасательным кругом» для путешественника.

Оружие

Топ-20 интересных подарков на 23 февраля с мужским характером

Оружие может быть не только трофейным или боевым, но и… шоколадным. Пусть оно никогда не выстрелит, зато принесет немало приятных эмоций своему обладателю.

Сухой паек

Топ-20 интересных подарков на 23 февраля с мужским характером

Интересное и креативное решение. Набор продуктов для военнослужащих окунет в армейскую ностальгию и позволит вспомнить приятные моменты со времен службы. Редакция Федерального агентства новостей составила топ-5 индивидуальных рационов питания.

Торт из виски или пива

Топ-20 интересных подарков на 23 февраля с мужским характером

Торт из пива или виски оценят истинные любители этих напитков. Такой презент можно сделать своими руками, выстроив в нужной композиции жестяные банки с напитком. Украсить подарок можно различными закусками. Можно попробовать «состряпать» торт из носков.

Гастробукет

Топ-20 интересных подарков на 23 февраля с мужским характером

На любой праздник дамам принято дарить букеты цветов, а почему бы мужчине также не преподнести букет, но не из цветов, а из настоящих гастрономических изысков. Составить съедобные композиции можно из орешков, раков, креветок, колбас и других закусок.

Бокалы для напитков

Топ-20 интересных подарков на 23 февраля с мужским характером

Исходя из того, какому напитку мужчина отдает предпочтение, можно подобрать бокалы. Пивные стаканы с армейскими карикатурами повеселят дружную компанию в праздник, а бокалы под виски позволят насладиться моментом. Можно подобрать изделия с различным дизайном, в Сети набирают популярность стаканы с пулей в стекле.

Алкоигры

Настольные игры для шумной компании с использованием алкоголя порадуют и повеселят защитника Отечества. Выбирать развлечение стоит исходя из интересов мужчины, так как играть можно во что угодно — от крестиков-ноликов до покера.

Впечатления

Топ-20 интересных подарков на 23 февраля с мужским характером

Сейчас очень модным стало направление «дарите не подарки, а эмоции». Что ж, ФАН не отстает от тенденций и предлагает подарить мужчинам на 23 Февраля именно эмоции. Билеты на игру любимой спортивной команды, поход на стрельбу в тир или игра в страйкбол станут отличным решением для поздравления мужчины.

Ранее известный российский маркетолог Николас Коро озвучил топ-5 подарков, которые чаще всего получают женщины на 8 Марта. Также он назвал вещи, которыми ни в коем случае нельзя одаривать представительниц прекрасного пола.

Источник: Федеральное агентство новостей
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