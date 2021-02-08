Топ-20 интересных подарков на 23 февраля с мужским характером

Носками и гелем для душа уже никого не удивишь, да и подобные презенты изрядно приелись сильной половине человечества. ФАН составил список самых интересных подарков ко Дню защитника Отечества.

Зонт с ручкой от пистолета

Подарок для истинных бруталов. Эксклюзивный дизайн аксессуара сделает образ мужчины неотразимым. Кроме того, это не просто презент, а полезная вещь, которая спасет от непогоды.

Бумажник

Достойным подарком на 23 Февраля может стать мужское портмоне, бумажник или зажим для денег. Таким аксессуаром ваш защитник будет пользоваться каждый день и вспоминать дарителя. Кожаные изделия позволят подчеркнуть статус мужчины и дополнят его образ.

Зажигалка с гравировкой

Многие мужчины мечтают о таком устройстве. Зажигалка с гравировкой может стать любимым предметом ежедневного пользования, также эта вещица может пригодиться в походе и стать просто красивым сувениром.

Рюкзак

Мужчины — существа практичные, а рюкзак — та вещь, которая точно пригодится в быту и не будет пылиться без дела. Такой подарок придется кстати в походе, в поездке за город или за границу или даже для работы.

Обложка для документов

Часто в документах мужчин царит полный хаос. Например, автовладельцам нужно иметь при себе множество документов, сюда добавляются паспорт, медицинская страховка и прочее. Чтобы бумаги были в порядке, подарите мужчине обложки для всего необходимого. Это практично и выглядит эстетично.

Термобелье

Февраль, пожалуй, один из самых холодных месяцев в году, и термобелье в качестве подарка будет как раз кстати. Мужчине в таком облачении будут нестрашны мороз и ветер.

Современные гаджеты

Технологии не стоят на месте, а это значит, что и сфера подарков расширяется. В честь праздника мужчину можно порадовать новым гаджетом. Это могут быть смартфон, часы, портативная колонка или зарядное устройство, беспроводные наушники и многое другое.

Набор для ухода за обувью

Ни для кого не секрет, что для безупречного образа нужно всегда следить за чистотой обуви. В подарок мужчине на 23 Февраля можно преподнести наборы для ухода за этими изделиями.

Инструмент

Дома у каждого мужчины есть уголок, где он хранит инструменты и прочие вещицы, предназначение которых не всегда понятно женщине. Пусть даже инструмент редко используется, но новый практичный агрегат всегда приятно держать в руках. Для любителей что-то мастерить дома подойдут большие подарочные наборы.

Многофункциональная лопата

Речь не идет о простой лопате с привычным деревянным черенком, с которой разве что в поле за картошкой можно сходить. Нет. Многофункциональная лопата — это настоящий инструмент для выживания, она может превратиться даже в топор. С ней ваш защитник точно не пропадет ни на охоте, ни в походе.

Шуруповерт

Легкий, современный, простой в использовании инструмент незаменим в каждом доме. Сборка мебели, ремонт не обойдутся без шуруповерта. Конечно, можно обойтись и набором отверток, но с такой машиной дело пойдет куда быстрее и приятнее.

Термокружка

Для любителей походов, охоты и любого другого отдыха на природе отличным подарком станет термос или термокружка. Такой презент сохранит тепло кофе или чая, пока мужчина будет разогревать машину и добираться до офиса.

Набор для выживания

Набор для выживания не просто подарок или сувенир, а практичное приобретение. Место такому презенту найдется в любом автомобиле. А в непредвиденной ситуации на природе подарок станет «спасательным кругом» для путешественника.

Оружие

Оружие может быть не только трофейным или боевым, но и… шоколадным. Пусть оно никогда не выстрелит, зато принесет немало приятных эмоций своему обладателю.

Сухой паек

Интересное и креативное решение. Набор продуктов для военнослужащих окунет в армейскую ностальгию и позволит вспомнить приятные моменты со времен службы. Редакция Федерального агентства новостей составила топ-5 индивидуальных рационов питания.

Торт из виски или пива

Торт из пива или виски оценят истинные любители этих напитков. Такой презент можно сделать своими руками, выстроив в нужной композиции жестяные банки с напитком. Украсить подарок можно различными закусками. Можно попробовать «состряпать» торт из носков.

Гастробукет

На любой праздник дамам принято дарить букеты цветов, а почему бы мужчине также не преподнести букет, но не из цветов, а из настоящих гастрономических изысков. Составить съедобные композиции можно из орешков, раков, креветок, колбас и других закусок.

Бокалы для напитков

Исходя из того, какому напитку мужчина отдает предпочтение, можно подобрать бокалы. Пивные стаканы с армейскими карикатурами повеселят дружную компанию в праздник, а бокалы под виски позволят насладиться моментом. Можно подобрать изделия с различным дизайном, в Сети набирают популярность стаканы с пулей в стекле.

Алкоигры

Настольные игры для шумной компании с использованием алкоголя порадуют и повеселят защитника Отечества. Выбирать развлечение стоит исходя из интересов мужчины, так как играть можно во что угодно — от крестиков-ноликов до покера.

Впечатления

Сейчас очень модным стало направление «дарите не подарки, а эмоции». Что ж, ФАН не отстает от тенденций и предлагает подарить мужчинам на 23 Февраля именно эмоции. Билеты на игру любимой спортивной команды, поход на стрельбу в тир или игра в страйкбол станут отличным решением для поздравления мужчины.

Ранее известный российский маркетолог Николас Коро озвучил топ-5 подарков, которые чаще всего получают женщины на 8 Марта. Также он назвал вещи, которыми ни в коем случае нельзя одаривать представительниц прекрасного пола.