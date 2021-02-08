Леонков указал на ошибки ученых из Принстона в симуляции ядерной войны с Россией

Москва, 8 февраля. Во время симуляции ядерных ударов между США и Россией американские ученые допустили ряд серьезных ошибок, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он проанализировал модель, разработанную учеными Принстонского университета: согласно задумке, третья мировая война начинается с конфликта в Балтийском регионе, сообщает «ПолитЭксперт». На первом этапе предполагаются удары с моря и с воздуха крылатыми ракетами. По подсчетам американских ученых, это станет причиной гибели 3,5 млн человек. За этим последует ядерный этап, в котором на помощь Европе приходят США: обмен ядерными ударами уничтожит большую часть территории России и Штатов. В результате ядерного противостояния погибнут не менее 100 млн человек.

«Но здесь есть маленькое упущение. Наши ракеты в симуляции стартуют с некоторым опозданием. Это не соответствует действительности. У нас сейчас алгоритм применения ракет основан на принципе ответно-встречного удара. То есть, когда будут стартовать ракеты в США, наши тоже стартуют. И долетят до центров принятия решений быстрее американских», — резюмировал эксперт.

Он также добавил, что большая часть баллистических ракет, посланных США, будут сбиты ПРО и ПВО РФ, а вот российское оружие американские и европейские системы остановить не смогут.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что СНВ-3 может стать последним соглашением в своем роде.