Киевские СМИ упорно пытались найти «русский след» в захвате Капитолия США, но оказалось, что в штурме здания участвовали украинские националисты. Об этом говорится в расследовании американского издания The Gateway Pundit.

6 января 2021 года толпа протестующих штурмовала американский Капитолий. Захват административного здания привел к его эвакуации и закрытию, а также сорвал совместную сессию Конгресса для подсчета голосов выборщиков и официального оформления победы Джо Байдена на выборах. Весьма показательно, что некоторые СМИ, в том числе и украинские, начали искать в произошедшем «русский след». Однако, как сообщает американское издание The Gateway Pundit, в штурме принимали участие украинские националисты.

Как выяснилось, в штурме Капитолия участвовал гражданин Украины Сергей Дубинин, который ранее воевал на стороне ВСУ в Донбассе. Кроме того, Министерство иностранных дел ЛНР объявило Дубинина в розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Содействие террористической деятельности».

A tie-in between Russia’s invasion of Ukraine and the insurrection in the United States. Serhiy Dybynyn is an infowarrior for Inter TV, nominally owned by fugitive oligarch Firtash but beneficially owned by Putin pal Medvedchuk. Donetsk airport (left) was destroyed by RU forces. pic.twitter.com/m7ST7vMEl9