Киевские СМИ упорно пытались найти «русский след» в захвате Капитолия США, но оказалось, что в штурме здания участвовали украинские националисты. Об этом говорится в расследовании американского издания The Gateway Pundit.

6 января 2021 года толпа протестующих штурмовала американский Капитолий. Захват административного здания привел к его эвакуации и закрытию, а также сорвал совместную сессию Конгресса для подсчета голосов выборщиков и официального оформления победы Джо Байдена на выборах. Весьма показательно, что некоторые СМИ, в том числе и украинские, начали искать в произошедшем «русский след». Однако, как сообщает американское издание The Gateway Pundit, в штурме принимали участие украинские националисты.

«Нет, не сторонники Трампа были инициаторами беспорядков в Капитолии. Не только Антифа, но и украинские неонацисты подстрекали к насильственным действиям, а также принимали в них активное участие», — сказано в сообщении.

Как выяснилось, в штурме Капитолия участвовал гражданин Украины Сергей Дубинин, который ранее воевал на стороне ВСУ в Донбассе. Кроме того, Министерство иностранных дел ЛНР объявило Дубинина в розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Содействие террористической деятельности».

«Мы знаем, что украинские неонацисты также были у Капитолия. Один известный член фашистской группы Сергей Дубинин был сфотографирован в Капитолии с человеком, известным как Джейкоб Энтони Ченсли. Сергей служил в украинской армии и находится в розыске за ужасные преступления», — пишет СМИ.

A tie-in between Russia’s invasion of Ukraine and the insurrection in the United States. Serhiy Dybynyn is an infowarrior for Inter TV, nominally owned by fugitive oligarch Firtash but beneficially owned by Putin pal Medvedchuk. Donetsk airport (left) was destroyed by RU forces. pic.twitter.com/m7ST7vMEl9 — Michael MacKay (@mhmck) January 9, 2021

Кроме того, американское издание обратило внимание на то, что после штурма Капитолия украинские СМИ начали активно выискивать «русский след». Однако, как выяснилось, след оказался украинским.

«На следующий день после беспорядков у Капитолия украинцы сообщили, что за этими усилиями стоит Россия. Но в итоге русский след стал украинским», — заявили американские журналисты.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что на этой неделе в США начинается процесс импичмента экс-президента Дональда Трампа. С нетерпением этого ждут демократы, желающие привлечь бывшего главу Белого дома к ответственности за штурм Капитолия.