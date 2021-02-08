Жительница Омска украла у соседки беременную Сову и 15 пакетиков корма

Омск, 8 февраля. Полицейские быстро задержали воровку и вернули похищенную кошку по кличке Сова ее законной хозяйке.

Правоохранители узнали о произошедшей краже от 52-летней хозяйки дома. По словам женщины, воры присвоили себе не только дорогостоящие вещи, среди которых были планшет и шуба, но беременную кошку по кличке Сова. После обращения стражи порядка прибыли на место инцидента и установили, что преступник залез в дом через окна.

Полицейские оперативно задержали воровку. Ей оказалась 32-летняя соседка омички. В беседе с правоохранителями женщина заявила, что пошла на преступление в состоянии алкогольного опьянения. Кошка, по ее словам, должна была стать подарком для детей. Сейчас решается вопрос о привлечении злоумышленницы к ответственности.

В подмосковном Жуковском грабитель напал на местную продавщицу, сообщало РИАМО. Мужчина нанес кассирше телесные повреждения, после чего забрал у нее украшения и телефон.