Пушков уверен, что в США уже началась революция

Москва, 8 февраля. Российский сенатор Алексей Пушков призвал Москву не отвечать на «каждую глупость» из-за рубежа.

По словам Пушкова, в США уже началась настоящая «тоталитарная революция», которая в самом разгаре. Об этом говорят «охота на ведьм», объявление несогласных с «внутренними террористами», а также причисление свободы слова к арсеналу правых политических сил. Кроме того, в США происходит уничтожение собственной истории страны и насильственное насаждение «правильной мысли», обратил внимание сенатор в Telegram-канале.

«Реакция Москвы на каждое высказывание Вашингтона выглядит как признание несуществующей вины и собственной подотчетности», — пишет российский политик.

Пушков добавил, что власти США не интересует мнение России о внешнеполитическом курсе Вашингтона, поэтому и Москву должны перестать заботить оценки из Америки.

Ранее Пушков заявил, что властям Украины должно быть стыдно за то, что они униженно просят американскую вакцину от коронавируса. В начале февраля сенатор сообщил, что закон о запрете треш-стримов может быть принят до середины июля, передает НСН.