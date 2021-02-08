Политолог Оленченко усомнился в рентабельности железной дороги Rail Baltica

Рига, 8 февраля. Проект создания новой железнодорожной магистрали между Прибалтикой и Центральной Европой не будет экономически рентабелен. Об этом сообщил эксперт Владимир Оленченко.

Перспективный проект Rail Baltica должен улучшить транспортную систему Европы посредством строительства новой ветки с принятой в ЕС шириной колеи. План магистрали предполагает строительство линии от Таллина до Берлина. Также не исключено создание тоннеля, который связал бы столицу эстонии с Хельсинки. Еврокомиссия выделит на работы 1,4 млрд евро, соответствующие расходы включены в бюджет объединения.

Однако реальная необходимость железнодорожной магистрали вызывает вопросы. Построить Rail Baltica возможно, но в дальнейшем придется регулярно выделять деньги на ее обслуживание. При этом возить по новой линии нечего, сообщил BaltNews старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Использовать Rail Baltica можно разве что для быстрой доставки древесины из Финляндии в Германию, считает эксперт. Кроме того, в Евросоюзе нет консенсуса по вопросу строительства.

«История с Rail Baltica тянется уже давно. Сначала ее инициатором была Финляндия, потом — Евросоюз. Это дорога в никуда. Одна из причин состоит в том, что в Польше нет согласия о прохождении Rail Baltica через ее территорию», — отмечает Оленченко.

Rail Baltica в итоге может оказаться маршрутом, по которому будут возить только дрова и эмигрантов из менее благополучных прибалтийских республик. Однако нерентабельность сейчас в меньшей степени заботит европейские власти — сам факт строительства железной дороги позволит обеспечить работой большое количество людей.

Железные дороги Прибалтики сегодня находятся в крайне затруднительном положении. Из-за антироссийской риторики местные перевозчики несут убытки — российские компании выбирают других партнеров для транзита грузов.