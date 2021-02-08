Ректор «Военмеха» рассказал о грядущем прорыве России в космических технологиях

Санкт-Петербург, 8 февраля. О развитии ключевых научных направлений в России рассказал ректор БГТУ «Военмех» имени Устинова, доктор технических наук Константин Иванов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.



Указом президента России Владимира Путина 2021-й объявлен Годом науки и технологий. Официально он начался 8 февраля — в день, когда российские ученые отмечают свой профессиональный праздник. Иванов рассказал о сотрудничестве в научной сфере.

«Сегодня, в День науки, мы с ректором Юго-Западного государственного университета Сергеем Емельяновым встретились, чтобы подписать соглашение о взаимном сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия консорциума и направлений развития военно-космической отрасли и оборонных технологий», — сообщил Константин Иванов.

По его мнению, в День науки особенно важно вспомнить, что это направление развивается в кооперации. Не зря ученые любят дискутировать и встречаться. Сейчас появилось много новых ответвлений, в рамках которых нужно сотрудничать. Но, как ни странно, не так легко найти партнера, который достаточно серьезно и глубоко занимается разработками в определенном направлении, подчеркнул доктор технических наук.

«Ключевым направлением в современной науке являются космические технологии, ракетостроение, искусственный интеллект, приборостроение — все, что связано с коммуникационными технологиями. Все эти направления в итоге сводятся к обороне нашего государства. «Военмех» нашел хорошего партнера — ЮЗГУ, который тесно работает со схожими направлениями. В особенности — с приборами для космических технологий», — отметил участник конференции.

Профессор рассказал, что эта кооперация ориентирована на предприятия ракетно-космической, приборостроительной, оборонной отраслей и других высоких технологий. Он подчеркнул — под высокими технологиями нужно понимать высоко научное оборудование. Предприятиями с таким оборудованием является Роскосмос и «Алмаз-Антей», а также предприятия двигательной и судостроительной корпораций, объяснил Константин Иванов.

«После подписания соглашения с ЮЗГУ мы надеемся, что серьезные направления могут быть для многих хорошим местом работы. Для нашей страны — это очень важно. Эти направления будут развиваться в дальнейшем, их надо поддерживать. Так мы поднимем инженерные специальности», — высказался ректор «Военмеха».

Ректор ЮЗГУ Сергей Емельянов подчеркнул, что объединение двух университетов поможет достичь прорыва технологий и добиться значимого результата.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что основная задача России в науке — прорыв в развитии, в том числе в технологиях. В Подмосковье появилась льготная ипотека для талантливых ученых. По словам губернатора Андрея Воробьева, суть программы заключается в том, что сумма кредита будет погашаться за счет регионального бюджета.