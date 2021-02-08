Разведчики ВСУ раскрыли секреты слежки за военными РФ в Крыму

Севастополь, 8 февраля. Украинские разведчики раскрыли «секрет успеха» слежки за российскими военнослужащими в Крыму.

Источником информации выступило «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом), где вышла статья о новых военных базах на Крымском полуострове. Однако больше всего в материале заинтересовали не спутниковые снимки, а описание успешной работы волонтеров на благо ВСУ.

История проиллюстрирована рассказом члена одной из волонтерских организаций, который в период с 2015 года по 2018 год служил оператором беспилотника «Лелека-100». Он рассказал, что сумел побывать на территории полуострова с помощью беспилотника — летательный аппарат продвинулся вглубь Крыма на 100 км. По словам украинского волонтера, таким образом он смог провести разведку над Джанкойским аэродромом и сфотографировать российские ракетные комплексы С-400 и вертолеты.

«Мы всегда пытались попадать на российские военные учения. Поскольку, когда происходят такие мероприятия, то в воздухе находится много их техники и наш аппарат просто теряется, сигналы смешиваются, нас трудно поймать. Они не могут нас глушить, так как в таком случае они подавят и все свои аппараты тоже», — утверждает он.

По словам волонтера, задача операторов украинских БПЛА сводилась в конечном итоге только к управлению камерой и подсчету техники «противника». «Волонтер-пилот», как его прозвали в СМИ, отметил, что в одно из таких путешествий ему якобы удалось увидеть российские Ми-28Н «Ночные охотники».

«На тот момент это были самые современные российские вертолеты», — с гордостью отмечает он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о перспективе полномасштабного наступления ВСУ на Донбасс в ближайшие дни.