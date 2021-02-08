Канал НТВ намекнул на личность пятого члена жюри шоу «Маска»

Москва, 8 февраля. Канал НТВ частично раскрыл личность пятого, секретного члена жюри шоу «Маска». Подсказки были даны во время презентации проекта.

Премьера нового сезона шоу, в котором зрители и члены жюри должны угадывать звезд, скрывающихся под масками, состоится 14 февраля. В первом выпуске раскроют, кто является пятым членом жюри.

Пока известно, что кресла судей займут певица Валерия, король российской эстрады Филипп Киркоров, телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригес. В прошлом сезоне к ним присоединился юморист Гарик Мартиросян.

Членам жюри нужно угадать, кто станет их коллегой. На презентации показали ролик с подсказками. Было указано, что секретный член жюри — точно не Андрей Малахов. Кроме того, он является звездой, но при этом не умеет танцевать.

Пятый член жюри ниже Киркорова (рост 205 см), но при этом выше Родригеса (рост 172 см). Имя и фамилия секретного судьи начинаются не на те же буквы, что у других членов жюри. Валерия сразу предположила, что к судьям может присоединиться певец Николай Басков.

Ранее продюсер шоу «Маска» Юлия Сумачева рассекретила костюмы некоторых участников проекта. Всего в новом сезоне зрители увидят 14 персонажей, передает «Культуромания».