Кремль подтвердил интерес России к восстановлению отношений с ЕС

Москва, 8 февраля. Россия заинтересована в восстановлении отношений с ЕС с учетом интересов обеих сторон, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Россия была и остается заинтересованной в возрождении отношений между Москвой и Брюсселем. Также Песков напомнил журналистам, что не Россия стала инициатором сворачивания отношений с ЕС.

«Мы исходим из необходимости учета интересов друг друга, мы категорически против вмешательства в интересы друг друга и применения двойных стандартов», — сообщил он представителям СМИ.

Песков подчеркнул, что Россия будет действовать решительно, в чем ни у кого не должно быть сомнений. Это не значит, что Москва хочет отдалиться от Брюсселя и ухудшить отношения, которые и без того являются скудными, заключил он.

Ранее Песков заявил, что власти России ведут поэтапную работу над увеличением размера пенсий.