Лондон, 8 февраля. Любители альтернативной истории смогли насладиться несколькими произведениями, в которых нацистская Германия победила во Второй мировой войне, но в реальности это было невозможно.

Британский историк Иан Райт выделил четыре причины, из-за которых Третий рейх не мог победить во Второй мировой войне. Все они сводятся к ограниченности территории, населения, экономики и нефтедобычи нацистской Германии. Главный парадокс заключается в том, что с каждой победой рейху приходилось все больше ресурсов тратить на удержание завоеванного, становясь слабее.

Последние годы ознаменовались попытками переписать историю Второй мировой войны, но уже не в стиле художественных произведений и в качестве развлечения, а с серьезными претензиями. Подвергаются ревизии и некоторые трагические страницы военных лет. Так происходит, например, с Холокостом, память от котором отмечается ежегодно 27 января, о чем ранее сообщало Федеральное агентство новостей.

Память о Второй мировой войне нужна человечеству, чтобы не оказаться на грани самоуничтожения в огне третьей мировой войны. Больше всего на этот счет питают иллюзии американцы, которые считают возможной ограниченную ядерную войну вдали от США, о чем в беседе с корреспондентом «Царьграда» рассказал политолог Сергей Михеев.