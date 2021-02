Ад никогда не возьмет передышку: спецназ обвиняют в массовом убийстве мигрантов в Мексике

1 февраля 2021 года группа неизвестных прибыла на побережье штата Оахака. Они записали видеообращение, в котором вооруженные люди угрожали расправой руководству полиции штата и Государственному агентству расследований Мексики. Также они заявили о том, что собираются самостоятельно «очистить штат от головорезов».

Выступающие, судя по внешнему виду, от этих головорезов недалеко ушли. При этом о своей принадлежности к наркокартелям или отрядам самообороны они не говорили, позиционируя себя скорее как независимых борцов с нарушителями закона.

"New organized crime group appears on the Oaxacan coast, threatening opponents, among them elements of the AEI [State Investigation Agency] and high commanders of the state highway police"https://t.co/zQ0KhgXxfp pic.twitter.com/RQOksrnsDc