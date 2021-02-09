Ад никогда не возьмет передышку: спецназ обвиняют в массовом убийстве мигрантов в Мексике

1 февраля 2021 года группа неизвестных прибыла на побережье штата Оахака. Они записали видеообращение, в котором вооруженные люди угрожали расправой руководству полиции штата и Государственному агентству расследований Мексики. Также они заявили о том, что собираются самостоятельно «очистить штат от головорезов».

Выступающие, судя по внешнему виду, от этих головорезов недалеко ушли. При этом о своей принадлежности к наркокартелям или отрядам самообороны они не говорили, позиционируя себя скорее как независимых борцов с нарушителями закона.

"New organized crime group appears on the Oaxacan coast, threatening opponents, among them elements of the AEI [State Investigation Agency] and high commanders of the state highway police"https://t.co/zQ0KhgXxfp pic.twitter.com/RQOksrnsDc — ᶜʰʳⁱˢᵗᵒᵖʰᵉʳ (@just_some_d00d) February 1, 2021

В планах «славной» компании — занять территории муниципалитетов Рио-Гранде, Тутутепек, Колотепек, Пуэрто-Эскондино, Тонамека и Почутла. И пользователи соцсетей из Оахаки эту команду сильно ждут — оказывается, и муниципальная полиция, и Агентство попортили местному населению немало крови.

На этой неделе автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» расскажет о том, как обученный в США мексиканский спецназ стал главным подозреваемым в массовом убийстве мигрантов, поведает об аресте неофициального главы Пьедрас-Неграса, а также о том, как Матаморос захлестнули разборки преступных группировок.

Двенадцать полицейских

3 февраля Генеральная прокуратура штата Тамаулипас сообщила об аресте 12 полицейских: всех их подозревают в убийстве 19 человек в муниципалитете Камарго, которое предположительно произошло 22 января.

Полицейским предъявлены обвинения в убийстве, злоупотреблении служебным положением, а также в даче ложных показаний. Ряд СМИ сообщают, что правоохранители состояли на службе у наркокартелей и за отдельную плату исполняли некоторые «деликатные» поручения. Например, проводили «чистку» территорий от мигрантов, пытавшихся перейти границу без ведома лидеров местных преступных группировок.

С убитыми в Камарго ситуация вообще интересная. Согласно первым сообщениям мексиканских СМИ, трупы остались после очередного противостояния картеля Гольфо с Северо-восточным картелем. Позже стали говорить о том, что погибшие — мигранты из Гватемалы, заплатившие местному «койоту» (человеку, который занимается незаконным провозом или проводом мигрантов через границу).

В настоящий момент опознаны только четыре тела из 19 — два мексиканца и два гватемальца. Также установлено, что 16 трупов являются мужскими. Один из погибших мексиканцев как раз зарабатывал на жизнь тем, что за относительно небольшую плату помогал мигрантам из Центральной Америки перебраться на территорию США.

Что касается полицейских, то мексиканские власти уже ухватились за тот факт, что некоторые из них — члены обученной в США элитной группы спецназа GOPES (это подразделение было сформировано недавно, в середине 2020 года). В результате в информационном поле в приграничье можно наблюдать весьма забавную картину: американские издания проводят параллели между массовым убийством в Камарго и жестокими казнями мигрантов в Сан-Фернандо в 2010 году, осуществленными картелем Лос Сетас.

12 state police officers charged after 19 bodies found near Mexico-U.S. border https://t.co/D7F9FeH34p — CBS News (@CBSNews) February 6, 2021

Местные СМИ в свою очередь начали критиковать систему обучения мексиканских должностных лиц, которую проводят США. Отдельные журналисты позволили себе даже заявить, что США намеренно направляют на мексиканскую территорию сотрудников, чья добропорядочность вызывает большие вопросы.

Ирапуато и неудачные спецоперации

4 февраля в Ирапуато, одной и горячих точек штата Гуанахуато, погоня полицейских за членами наркокартеля закончилась совсем не на позитивной ноте.

Преступники не просто ушли от преследования — двум сотрудникам правоохранительных органов в итоге пришлось удирать от вооруженных боевиков. Далеко им уйти не удалось: на пересечении улиц Конституционалистов и Нарсисо Мендосы дорогу полицейскому автомобилю перегородил грузовик, водитель которого расстрелял правоохранителей в упор.

В город немедленно направили несколько отрядов Национальной гвардии, а также сотрудников Секретариата гражданской безопасности. Поисковая операция от таких мер, впрочем, более успешной не стала — злоумышленники как в воду канули.

Пьедрас-Неграс потерял куратора

6 февраля Секретариат национальной обороны Мексики при сотрудничестве с федеральной полицией арестовал Серафина Н., главу ячейки Северо-восточного картеля в муниципалитете Пьедрас-Неграс.

#OJO #PiedrasNegras #Coahuila



Elementos de la @SEDENAmx @GN_MEXICO_ en coordinación con elementos de la policía De Acción y Reacción #PAR detuvieron a Serafín N Jefe de la plaza del cártel del noreste en #PiedrasNegras y responsable del ataque terrorísta al mpio de #Villaunion pic.twitter.com/BcLp2sYXQG — La Voz Del Pueblo ( Oficial ) (@LPueblo2) February 6, 2021

Серафин не только курировал поставки кокаина на американскую границу, но и неоднократно нападал на представителей правоохранительных органов. Последнее убийство произошло в муниципалитете Вилья-Уньон, причем части тела несчастного служителя закона, по сообщениям отдельных лиц, находили по всей округе еще в течение недели после инцидента.

Без сомнения — все выходные полицейские Тамаулипаса (ну хотя бы те, кто не работает на Северо-восточный картель) отмечали эту победу. 48-летний Серафин родом из Нуэво-Ларедо и состоял в близких отношениях с Хуаном Херардо Тревиньо Чавесом, лидером Северо-восточного картеля, и Эдуардо Киутлауаком Флоресом Моралесом. Оба гражданина приходятся племянниками Мигелю Анхелю Тревиньо Моралесу, известному всей Мексике и приграничным американским штатам под именем Z-40.

До 2013 года Z-40 был лидером картеля Лос Сетас — именно при нем начался процесс вербовки в картель подростков из Нуэво-Ларедо и американского Ларедо. «Добрый» наставник учил детей убивать друг друга, щедро предлагая в качестве подопытных кроликов пленников из картеля Гольфо, мигрантов и ленивых проституток. Есть подозрения, что Серафин тоже принимал участие в этих увеселительных мероприятиях.

Междоусобица в картеле Гольфо

В тот же день, 6 февраля, в Матаморосе был казнен Энрике Карденас, племянник одного из первых лидеров картеля Гольфо — Осиэля Карденаса Гильена.

Сначала слухам никто не поверил. Тамаулипас в данном вопросе суров — если вы утверждаете, что кто-то вздумал оказаться мертвым, то будьте добры предъявить доказательства. Хотя бы фотографию головы убитого.

В случае с Энрике Карденасом фотосвидетельства появились уже к вечеру, хотя лучше бы их никто и никогда не нашел. Выяснилось, что убили Карденаса-младшего вовсе не боевики из Северо-восточного картеля, мечтающие прибрать к рукам Матаморос — с Энрике расправились свои же, члены картеля Гольфо.

Эксперты зловеще потирают руки, а жители Матамороса уже начали морально готовиться к тому, что в новой междоусобной войне пострадают первыми. Вряд ли в данном случае дело ограничится только внутренними разбирательствами в картеле Гольфо: члены Северо-восточного картеля не будут упускать такой шанс и попытаются отбить ослабленные конфликтом территории.

Наркоманта в Сакатекасе

Воскресенье в Ночистлане, в штате Сакатекас, выдалось не слишком спокойным.

7 февраля группа вооруженных боевиков оставила в районе Сан-Мигель наркоманту (сообщение наркокартеля конкурентам, гражданам или представителям власти), адресованную картелю «Новое поколение Халиско».

Обещания скорой расправы, требования прекратить наркоторговлю в штате и прочие обязательные атрибуты любой приличной наркоманты были от картеля Синалоа.

DEJAN NARCO MENSAJE PARA EL #CJNG EN NOCHISTÁN #Zacatecas



Sujetos armados colgaron el mensaje en la colonia San Miguel. Los responsables sería gente del #CDS.



**Hace cuatro años con narco mensajes el CJNG anunciaba la disputa de la región, un baño de sangre el resultado... pic.twitter.com/YO77iyIn4B — DIABL° (@GHOSTDEVIIL) February 7, 2021

Никто и не думает о каком-либо перемирии. Как любят шутить (правда, с долей грусти) молодые люди из того же Тамаулипаса:

«Эта страна — филиал Ада, а он никогда не возьмет передышку».

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