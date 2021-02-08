Психолог объяснила мотивы застреленного пранкера с мясницким ножом

Погоня за хайпом и лайками могла стать причиной трагической гибели молодого американского пранкера. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

Специалист прокомментировала известие о том, что в городе Нэшвилл, штат Теннесси, 20-летний блогер хотел снять пранк для своего канала на YouTube. С этой целью он разыграл нападение с мясницким ножом на случайных прохожих. Не знавший о постановке горожанин застрелил шутника.

«Я совершенно не удивлена тем, что его застрелили. Видимо, он перешел все мыслимые пределы», — сообщила собеседница.

Психолог объяснила, что толкает нынешнюю молодежь на подобные абсурдные розыгрыши.

«Мы все прекрасно понимаем, что движет такими людьми. Еще Чарли Чаплин веселил народ тем, что падал сам или бросал что-нибудь в другого человека. Подобные ситуации со стороны всегда выглядят смешно. Однако необходимо понимать, что всегда существовали определенные культурные, социальные ограничения для тех же шуток. В наши дни все эти «тормоза» не просто отказали, они и не востребованы. Настали времена вседозволенности. Более того, сейчас на этом ловят хайп, зарабатывают лайки, делают карьеру», — рассказала эксперт.

В завершение она указала на еще одно крайне важное обстоятельство.

«Представьте, если бы на месте тех ничего не подозревающих молодых людей оказались дети. Такое нападение с ножом нанесло бы им психологическую травму на всю жизнь. Там могли быть люди со слабым сердцем, кардиостимулятором. Понятно, что на экране мы можем смотреть на все, что угодно, но в действительности мы уже настолько размякли, что, случись нечто подобное в реальной жизни, это вызовет у нас чудовищное потрясение», — подытожила психолог.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что в Америке блогера застрелили во время его постановочного нападения с ножом.