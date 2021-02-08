Вдова Грачевского опубликовала архивное фото своей беременности

Москва, 8 февраля. Актриса Екатерина Белоцерковская после смерти супруга, основателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, осталась одна с девятимесячным сыном Филиппом.

Вдова режиссера продолжает безутешно перебирать семейные фотоархивы. С момента смерти Грачевского 36-летняя актриса каждую неделю приходит на Троекуровское кладбище Москвы, чтобы навестить могилу основателя «Ералаша». Она регулярно публикует в личном микроблоге Instagram редкие совместные фотографии, сделанные при жизни режиссера.

Недавно Белоцерковская показала в разделе Stories фото своей беременности. На снимке актриса запечатлена в объятиях супруга. Она одета в черный норковый полушубок и платье с леопардовым принтом. Грачевский, традиционно, широко улыбается на фото. На нем — элегантное черное пальто и светло-сиреневая рубашка.

Борис Грачевский скончался 14 января от последствий коронавируса. Екатерина Белоцерковская призналась, что справиться с трагедией ей помогает только ее маленький сын от покойного режиссера, о чем также сообщает телеканал «360».