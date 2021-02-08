Бузова намекнула на причину разрыва отношений с Манукяном

Москва, 8 февраля. СМИ и поклонники поп-певицы Ольги Бузовой до сих пор гадают, что стало причиной ее расставания с блогером Давидом Манукяном, известным в Сети под псевдонимом Дава.

В первый день расставания Бузова обвиняла экс-возлюбленного в домашнем насилии, изменах и психологическом давлении. Позже она удалила все негативные публикации о блогере. Часть светской тусовки считает, что роман певицы с Давой изначально был не более чем хитрым пиар-ходом. История знаменитостей оказалась гораздо сложнее.

Воскресным вечером Бузова опубликовала в личном микроблоге Instagram совместное фото с мамой. Фолловеры стали спрашивать певицу, когда ее бабушка наконец сможет понянчить правнуков. Знаменитость ответила одному из подписчиков, что Дава не горел желанием заводить с ней детей.

«Конечно, не хочет. Он — Альфонс с большой буквы, зачем ему дети? Играет на публику, вы ведетесь»; «Ну что ты врешь, что он не хотел детей. Ты, скорей всего, и не хочешь. Или боишься, или не уверенна в этом человеке была, поэтому и не рожаешь»; «Почему-то меня про правнуков рассмешило», — разделились мнения подписчиков певицы.

Недавно Манукян представил новый трек под названием «Обнулила нас». Песня посвящена периоду в жизни артиста после расставания с Ольгой Бузовой. На промо-обложке музыкального отрывка изображены силуэты экс-влюбленных.