Михайловскую рощу в Томске вновь ждут изменения

Томск, 8 февраля. Сотрудники мэрии города провели выездное совещание, в рамках которого были определены дальнейшие шаги по благоустройству общественных пространств. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко с коллегами посетил Михайловскую рощу, которая активно благоустраивается в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В 2018 году в парке были обустроены пешеходная дорожка, тренажерный комплекс и детский развлекательный городок. Также в 2019 году были построены две баскетбольные площадки, которые активно используются спортсменами из ДЮСШ №6 им. В. И. Расторгуева. В прошлом году было построено футбольное поле с искусственным покрытием.

В этом году власти решили обустроить освещаемые вело-пешеходные дорожки и оборудовать отдельную зону для выгула собак. Помимо этого, планируется установить туалеты и расширить зону парковки для автомобилей. В планах у градостроителей построить скейтпарк и площадку для занятий паркуром, которые должны приглянуться подрастающему поколению.

В прямой близости с парком строится современный жилой комплекс, состоящий из семи корпусов. На данный момент идет возведение первого дома, однако уже совсем скоро начнется строительство второй очереди. В рекламе комплекса особое внимание уделяется удачному соседству с Михайловской рощей. Пока неизвестно, будет ли застройщик вкладывать деньги в развитие парка.

Ранее ФАН сообщал, что томские волонтеры работают над созданием в городе новых общественных пространств. В 2020 году в группе добровольцев работало порядка 40 человек — студенты ТГАСУ, ТГУ, а также активные горожане.