Биткоин продолжает расти на фоне инвестиций Tesla в криптовалюту

Нью-Йорк, 8 февраля. Котировки самой популярной криптовалюты продолжают расти в ходе торгов на профильных биржах. Биткоин уже стоит 44 тысячи долларов.

Драйвером роста курса биткоина стали сообщения о деятельности американской компании Tesla. Производитель электрокаров закупил цифровые монеты на 1,5 млрд долларов. В будущем цифровой актив станет одним из способов приобрести продукцию на онлайн-площадках. Благодаря новой стратегии компания Илона Маска намерена диверсифицировать активы и повысить свою финансовую безопасность.

Это не первый случая, когда решения миллиардера Илона Маска вызывают бурную реакцию интернет-сообщества и биржевых игроков. Предприниматель ранее рассказал своим подписчикам в Twitter о шуточной криптовалюте Dogecoin. Всего за сутки стоимость актива резко выросла, так как Маск назвал его своею любимой криптовалютой.

Поведение миллиардера в социальных сетях неоднократно становилось предметом критики. Он объявил о намерении временно покинуть Twitter. Решение Маска совпало с недавним скандалом, возникшим из-за взлета акций сети розничных магазинов GameStop.