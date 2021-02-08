Вдова Задорнова рассказала об их свадьбе по ведическим законам

Москва, 8 февраля. Вдова юмориста Михаила Задорнова Елена Бомбина рассказала об их необычной свадьбе. Артист устроил церемонию по ведическим традициям.

Первым членом семьи, с которым Задорнов познакомил будущую супругу, стал его старший брат Лоллий. Именно он впоследствии стал крестным отцом дочери юмориста Елены. После встречи с родителями Задорнова в душу Бомбиной закрались сомнения — отец артиста говорил, что зритель является единственной любовью его сына.

В итоге избранница юмориста смогла избавиться от страхов и научилась быть рядом с талантливым возлюбленным. В 2007 году Задорнов наконец женился на Бомбиной, но их свадьба была очень странной.

«В этот период он увлекался ведическими знаниями и традициями, и нашу свадьбу назначил на день летнего солнцестояния — на 21 июня, когда Солнце максимально заряжает на весь год энергией и правильными помыслами», — написала вдова артиста в книге «Другой Задорнов».

Церемония прошла очень скромно, хотя без звездных гостей не обошлось. Например, на необычную свадьбу пришли примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин, передает Пятый канал. Звездная пара много лет следила за развитием отношений Задорнова и Бомбиной.

Михаил Задорнов скончался в ноябре 2017 года после борьбы с раком головного мозга. После смерти мужа Бомбина обнаружила в его вещах странную находку.