Банги, 8 февраля. Вооруженные силы ЦАР (FACA) изъяли транспортное средство боевиков из группировки 3R после освобождения города Боссемптеле на северо-западе страны.

Боссемптеле, расположенный на границе префектур Омбелла-М'Поко и Нана-Мамбере, освобожден правительственными войсками в воскресенье, 7 февраля. Территория города прилегает к трассе Банги – Боар, безопасность которой является одной из основных целей правительства. Дорога соединяет столицу страны с соседним Камеруном и является основным путем доставки продовольствия для местных жителей.

Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада разместил в официальном Facebook-аккаунте фотографию бойцов FACA, позирующих на фоне автомобиля, который боевики бросили, когда бежали из города. Машина находится в плохом состоянии. Вероятно, это и послужило причиной, по которой отступающие бандиты не взяли ее с собой.

FACA последовательно освобождает страну от радикалов, объединившихся в под руководством экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC). Группировка занимается грабежами мирного населения, устраивает засады на отряды вооруженных сил республики и миротворцев ООН, избегая открытых столкновений.

Натренированные российскими инструкторами бойцы FACA завершают спецоперацию против CPC. Несмотря на неоднократные предложения оппозиции о переговорах с боевиками, президент республики Фостен-Арканж Туадера при полной поддержке граждан намерен довести до конца начатое наступление и полностью зачистить территории от элементов, нарушающих мир и спокойствие в ЦАР.