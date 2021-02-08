Голландский суд согласился приложить к делу MH17 доклады «Алмаз-Антея»

Амстердам, 8 февраля. Голландский суд подтвердил необходимость приобщения к делу MH17 докладов концерна «Алмаз-Антей». Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

Адвокаты россиянина Олега Пулатова настояли на включении докладов «Алмаз-Антея» в дело о крушении малайзийского Boeing MH17. Суд удовлетворил приобщение документов к процессу. В докладах сравниваются повреждения упавшего самолета с итогами полевых испытаний, в ходе которых применяли предполагаемую ракету, сбившую воздушное судно.