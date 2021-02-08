Процедуру импичмента Трампа хотят ускорить и демократы, и республиканцы

Вашингтон, 8 февраля. На этой неделе начинается процесс импичмента президента США Дональда Трампа. С нетерпением этого ждут демократы, желающие привлечь бывшего главу Белого дома к ответственности за беспорядки и штурм Капитолия. Не меньшее рвение наблюдается и в рядах республиканцев — они просто хотят, как можно скорее оставить эту историю позади. Об этом сообщает AP News.

Слушания по делу должны начаться во вторник. Ожидается, что данный процесс будет намного короче, чем судебное разбирательство против Трампа годичной давности. Тогда его обвиняли в том, что он оказывал давление на власти Украины с целью заставить их найти компромат на своего соперника в политической борьбе Джо Байдена — нынешнего президента США.

Палата представителей во главе с демократами одобрила единственное обвинение — «Подстрекательство к беспорядкам». Впрочем, и его может оказаться достаточно, чтобы осуществить сегодняшнюю заветную цель либералов — вычеркнуть имя Дональда Трампа из истории Америки, не оставив и следа от его политической карьеры. Обвинение было выдвинуто вскоре после событий 6 января 2021 года, когда здание Капитолия подверглось штурму, чего не случалось последние 200 лет. Эти беспорядки унесли жизни пяти человек.

Риторика сторон бескомпромиссна. Противники утверждают, что беспорядки месячной давности произошли из-за призывов Трампа. Сторонники бывшего президента настаивают, что его высказывания носили образный характер. Защита теперь уже бывшего главы США отклонила просьбу о его даче показаний. Сам Трамп с момента ухода с поста главы государства остается в Мар-а-Лаго. Он не делал публичных заявлений с тех пор, как его аккаунты в социальных сетях были заблокированы.

Примечательно, что Трамп — первый президент в истории США, которому импичмент был объявлен дважды. Кроме того, он единственный глава государства, который предстал перед судом после ухода из Белого дома.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что, по мнению ряда международных аналитиков, в ходе заседаний в Сенате демократам может не хватить голосов, чтобы осудить Трампа.