Топ-менеджер проекта «Смешарики» объяснил выбор Кроша «послом» культуры России в КНР

Создатели первого совместного российско-китайского мультсериала «Панда и Крош» рассказали ФАН об интернациональном анимационном проекте, премьера которого состоится 8 февраля на телеканале «Карусель». На следующий день первые серии появятся в одном из онлайн-кинотеатров, а осенью сериал будет транслироваться на YouTube.

Проект зародился в 2017 году, когда генеральный продюсер группы компаний «Рики» (компания занимается продвижением бренда «Смешарики») Илья Попов и генеральный директор китайской компании CCTV Animation Чжицзюнь Цай в рамках XI пленарного заседания Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития подписали соглашение о совместной реализации российско-китайского анимационного сериала.

Главные герои мультсериала — китайская Панда ХэХэ и кролик Крош из мультсериала «Смешарики». Написание сценариев, разработку мира персонажей и их внешнего облика, создание анимации и другие творческие и технические аспекты производства осуществляла международная команда специалистов из России, Китая, Малайзии, Индонезии, Сингапура, США и Великобритании. В январе 2021 года премьера мультсериала состоялась в Китае, на детском телеканале CCTV. Всего в мультсериале будет 52 эпизода по 11 минут.

Управляющий директор группы компаний «Рики» Марк Завадский рассказал ФАН, насколько сложно было объединить в одном мультсериале такие разные, на первый взгляд, культуры — российскую и китайскую.

«Инициаторами проекта «Панда и Крош», действительно, стали Россия и Китай. Но проект задумывался как международный, с возможностью транслировать его в разных частях мира, — сообщил Завадский. — Именно поэтому нам приходилось не только объединять две разные культуры, но и создавать гораздо более универсальный художественный мир, который примут и в других странах Юго-Восточной Азии, и в Латинской Америке, и в Европе, и в арабских странах. Так что нам приходилось, с одной стороны, решать более глобальную задачу, но с другой стороны, в ней не было такой двусоставной структуры».

По словам Завадского, китайская анимационная студия при Центральном телевидении Китая ведет сразу несколько проектов, в которых участвует панда ХэХэ. В каждой стране у этого персонажа появляется свой новый друг. В Чехии это был хорошо знакомый российским зрителям Кротик, а в Новой Зеландии — птичка киви. Таким образом, через ярчайших представителей каждой страны все эти проекты помогают зрителям разных уголков мира познакомиться с культурами друг друга.

Директор группы компаний «Рики» объяснил, почему китайские продюсеры заинтересовались отечественными «Смешариками».

«Мультсериал «Смешарики» впервые появился в Китае почти 10 лет назад. Сериал в том числе показывали на детском канале Центрального телевидения Китая, — рассказал Завадский. — Одновременно с этим в России у Кроша — стопроцентная узнаваемость среди детей. Думаю, именно поэтому китайские коллеги выбрали Кроша в качестве достойного представителя России. Мы очень рады и очень гордимся, что это так. Можно предположить, что Панда отправится в дальнейший путь с другими героями, а Крош, если захочет, будет путешествовать уже в своей компании, тем более что она у него и так большая!»

Ранее знаменитый российский дрессировщик Эдгард Запашный в интервью ФАН признался, что наконец-то исполнилась его давняя мечта — он озвучил героя мультипликационного фильма.