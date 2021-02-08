Власти ЮАР приостановили вакцинацию от COVID-19

Претория, 8 февраля. Минздрав ЮАР прекращает вакцинацию препаратом AstraZeneca, поскольку он неэффективен против распространившегося в стране штамма короновируса 501Y.V2.

Первая партия разработанной в Великобритании вакцины от COVID-19 AstraZeneca прибыла в Южноафриканскую Республику в начале прошлой недели, 1 февраля. Тогда же правительство развернуло масштабную прививочную кампанию. Однако результаты совместного исследования южноафриканского университета Витватерсранда и Оксфордского университета поставили под сомнение целесообразность использования препарата.

LIVE: Minister Mkhize's urgent update on COVID-19 vaccine https://t.co/3LB2PtLzsb — SABC News (@SABCNews) February 7, 2021

Даже при легком течении заболевания, вызванного южноафриканским штаммом коронавируса, эффект от использования вакцины AstraZeneca оказался минимальным. Исследования на тяжелых больных не проводились. Министр здравоохранения ЮАР Цвелини Мхизе на прошедшем в воскресенье брифинге для СМИ заявил, что использование вакцины приостанавливается, однако не отменяется полностью.

На данный момент власти планируют разработать поэтапную кампанию, в которой продукция AstraZeneca выступит в качестве базового препарата. После его применения гражданам придется делать повторную прививку, которая защищает организм от южноафриканского штамма. Ведущий эксперт Южной Африки по COVID-19 Салим Абдул Карим выразил надежду, что вакцины компаний Pfizer и Moderna покажут большую эффективность в борьбе с местной разновидностью коронавируса.

Южноафриканская Республика остается самым пострадавшим от пандемии государством континента. По данным на седьмое февраля в стране зафиксировали 1 476 135 заболевших, еще 46 290 граждан скончались, выздоровевших — 1 360 204 человека. Ранее международная редакция Федерального агентства новостей рассказала об основных проблемах ЮАР в борьбе с коронавирусом.