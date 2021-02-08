Путин назвал крупным научным успехом появление в РФ трех вакцин от COVID-19

Москва, 8 февраля. Президент России Владимир Путин прокомментировал создание в стране трех собственных вакцин от коронавируса.

Выступая на заседании Совета по науке и образованию, глава государства подчеркнул, что это стало крупным научным успехом для России. Благодаря своим ученым страна заняла лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса, заявил президент.

«Мы — единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки», — напомнил глава государства.

Кроме того, Россия оперативно развернула производство препаратов и организовала массовую вакцинацию граждан. Именно поэтому россияне и жители других стран могут пользоваться российской вакциной благодаря совместным усилиям ученых, отечественных компаний и государства, заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что ждет получения доклада о ситуации с выплатами зарплат научным сотрудникам в регионах.