«Аэрофлот» планирует приобрести скандальный Boeing-737 MAX

Москва, 8 февраля. «Аэрофлот» планирует приобрести порядка трех машин Boeing-737 MAX. Об этом ФАН рассказал источник в авиакомпании.

В связи с тем, что сейчас рынок переполнен и пилотами, и машинами, а спрос из-за пандемии на них упал, есть шанс получить в лизинг новенький Boeing-737 MAX по «скидочной» цене.

«Аэрофлот» взял курс на новое развитие в связи с принятой программой «Стратегия 2028». Согласно этому документу, «Аэрофлот» — это премиальный перевозчик международного уровня, то есть будет выполнять практически все международные рейсы. «Победа» — крупнейший в мире лоукостер, а «Россия» — региональный перевозчик, в авиапарке которого будут фактически только отечественные машины — Sukhoi Superjet и МС-21. В настоящее время «Аэрофлот» отдает свои Superjet в «Россию», а сам будет пополнять рейсы машинами американских и европейских концернов, благо они сейчас дешевые.

К весне этого года «Россия» пополнится 20 новыми Sukhoi Superjet, а «Аэрофлот» хочет взять Boeing-737 MAX, попавшие в крупный скандал в 2019 году. Две авиакатастрофы — 29 октября 2018 года в Джакарте и 10 марта 2019 года в Эфиопии — произошли по причине недоработки машины. Сначала Китай отказался использовать «максы», затем Евросоюз, а вслед за ними все азиатские страны. Последним «пали» США, Boeing был вынужден приостановить продажу и доработать лайнер. Сейчас они вновь появились на рынке, более усовершенствованные и дешевые.

Напомним, вчера сенатор от Астраханской области Александр Башкин в соцсетях высказал свое возмущение в адрес авиакомпании «Россия», которая пришла в Астрахань вместо «Аэрофлота», как задумано «Стратегией 2028». Часть астраханцев его поддержала, так как вместе с «Россией» пришел Superjet, а к ним в стране отношение настороженное. Башкин, не ожидая такой реакции, тут же встал на защиту отечественной машины, сказав, что он имел в виду не лайнер, а именно авиакомпанию.