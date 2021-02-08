Замужнюю певицу Глюкозу заподозрили в романе с молодым тиктокером

Москва, 8 февраля. Поп-певица Глюкоза в конце января трогательно поздравила с днем рождения мужа, миллионера Александра Чистякова. А совсем недавно звезду заметили на свидании с молодым тиктокером.

Глюкоза и Чистяков воспитывают двоих дочерей и сына бизнесмена от первого брака. Это не мешает певице ходить на свидания с молодыми тиктокерами, которые сейчас зарабатывают целые состояния на пике волны своей популярности. Недавно блогер-миллионник Субхан Мамедов пригласил замужнюю 34-летнюю знаменитость в один из столичных ресторанов, о чем решил рассказать в соцсетях.

Мамедов, представленный в интернет-пространстве под псевдонимом Subo, опубликовал в Instagram-stories фото с запечатленной у чашки капучино рукой Глюкозы. На ладони певицы выведена татуировка в виде сердца. Тиктокер сопроводил публикацию аналогичными эмоджи.

Глюкоза вышла замуж за бизнесмена в 2006 году. В день рождения мужа певица опубликовала нежные фотографии, сделанные режиссером Федором Бондарчуком на берегу моря. Знаменитость пообещала Чистякову, что никогда не даст ему скучать.