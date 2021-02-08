Эксперты по туризму сравнили отдых на российских и турецких курортах

Москва, 8 февраля. Сравнение стоимости отдыха на популярных российских и турецких курортах показало, как удалось развиться отечественному туризму. Анализ провели эксперты портала TourDom.ru.

Специалисты выбрали самые привлекательные по цене турпакеты с системой «ультра все включено». Так, в некоторых пятизвездочных турецких отелях можно забронировать отдых примерно за 54-65 тыс. рублей на двоих в неделю, в то время как в Сочи при аналогичных условиях в трехзвездочной гостинице стоимость оказалась около 46 тыс. рублей.

При этом туристам для посещения Турции необходимо дополнительно оплатить обязательные ПЦР-тесты, что в сумме на двоих получится еще около 10 тыс. рублей. В свою очередь для поездок по России выполнения такого условия не требуется.

Самый бюджетный вариант путевки, в котором не предусматривается питание, в Турции начинается от 28 тыс. рублей на двоих за неделю. Однако на отечественном курорте вместе с авиаперелетом путешественникам предлагаются цены от 17 тыс. рублей.

Еще одним плюсом для развития внутреннего туризма в России стало закрытие границ во время пандемии. Таким образом удалось обеспечить стабильный туристический поток в черноморских направлениях.

К тому же Россия смогла справиться с кризисом в сфере туризма лучше большинства остальных стран, поскольку с рынка туроператоров не ушел ни один крупный игрок. Сейчас компании продолжают выполнять свои обязательства перед клиентами, чьи туры не состоялись из-за пандемии.