Министр инфраструктуры ЦАР обсудил перспективы сотрудничества с инвесторами из Руанды

Банги, 8 февраля. Министр инфраструктуры ЦАР Паскаль Бида Коягбеле встретился с делегацией инвесторов из Руанды. Об этом сообщает правительство ЦАР в официальном Facebook-аккаунте.

На переговоры прибыли более 30 представителей Республики Руанда. Участники мероприятия обсудили возможности двустороннего экономического сотрудничества. Позже делегацию принял президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера.

Банги и Кигали связывают прочные дружественные связи. Руанда наравне с Россией откликнулась на просьбу о помощи правительства ЦАР, когда накануне декабрьских выборов в стране активизировались вооруженные группировки, подстрекаемые экс-президентом Франсуа Бозизе. Руандийские военные помогли обеспечить безопасность голосования и впоследствии участвовали в столкновениях с боевиками в различных районах республики.

Ранее доцент истории Университета Руанды, политолог Чарльз Кабвете выразил мнение, что отправка войск на помощь законному правительству ЦАР соответствует панафриканской стратегии руандийского президента Поля Кагаме. Кабвете отметил, что рано или поздно центральноафриканские боевики потерпят поражение, а народ республики не забудет помощь Руанды в восстановлении мира и спокойствия в стране. Это откроет возможность для новых совместных проектов, а также повысит престиж Кигали на континенте.