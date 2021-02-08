Известного российского актера лишили прав за вождение в пьяном виде

Москва, 8 февраля. Актера Вячеслава Гришечкина, известного по ролям в сериалах «Солдаты», «Марш Турецкого» и «Каменская», лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

Инцидент произошел еще весной 2020 года. По предварительным данным, пьяный артист вышел из клуба, когда к нему подошел поклонник и предложил услугу «трезвого водителя». Актер согласился, а на Ленинском проспекте авто остановили автоинспекторы. При этом молодой человек, по словам Гришечкина, перепрыгнул на заднее сидение.

В итоге звезду телесериалов оформили как нетрезвого водителя. Решение о лишении водительских прав пока не вступило в силу. Артист планирует его обжаловать, так как, уверяет он, за рулем автомобиля находился другой человек.

Пьяный водитель устроил гонки с полицией в Туле, сообщало Федеральное агентство новостей. При попытке скрыться горе-водитель не справился с управлением и вылетел с дороги.