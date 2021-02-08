Собчак в шикарном белоснежном пальто порадовала поклонников

Москва, 8 февраля. Популярная телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак два года назад вышла замуж за Константина Богомолова.

Друзья телеведущей еще до свадьбы заметили, что никогда не видели светскую львицу настолько влюбленной. Многие заметили, что Собчак цветет и пахнет. И действительно, если сравнить Ксению с ней самой, но три года назад, можно заметить, что она преобразилась. На ведущей все чаще можно увидеть платья и другие женственные элементы одежды. Собчак всегда отличалась исключительным вкусом. Она предпочитает ретро стиль, а в последнее время — романтические аутфиты.

На премьеру картины «Северный ветер», например, теледива пришла в приталенном платье черного цвета со скрытой юбкой. Супруг Константин Богомолов, сопровождающий ее на данном светском мероприятии, не сочетался с ней стилем. А в минувшие выходные чета отправилась в музей «Собрание», где им довелось насладиться множеством необычных экспонатов, а Богомолов даже посидел за роялем, — пишет Teleprogramma.pro.

Для похода в галерею Собчак выбрала однотонный образ. На ней было надето белоснежное пальто, которое прекрасно сочеталось с основным нарядом и такой же светлой обувью. Избранник Ксении был верен себе. Надев джинсы и уютную серую водолазку, он прекрасно вписался в совместный лук. Пара внимательно слушала экскурсовода и изучала экспонаты музея, некоторые из них можно было потрогать.

Поклонники не оставили без внимания главные экспонаты — Ксению Собчак и Константина Богомолова.