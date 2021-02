Правительство Никарагуа одобрило вакцину «Спутник V»

Манагуа, 8 февраля. Правительство Никарагуа в экстренном порядке одобрило использование российской вакцины «Спутник V». Об этом заявила вице-президент страны Росарио Мурильо.

Министерство здравоохранения Никарагуа дало разрешение на использование вакцины «Спутник V», разработанной российским НИЦЭМ имени Гамалеи. Власти страны рассчитывают получить препарат в марте 2021 года. Количество доз, закупаемых Никарагуа, на данным момент неизвестно. Власти страны намерены провести вакцинацию 55% населения в рамках первого этапа прививочной кампании.

