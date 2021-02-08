Правительство Никарагуа одобрило вакцину «Спутник V»

Манагуа, 8 февраля. Правительство Никарагуа в экстренном порядке одобрило использование российской вакцины «Спутник V». Об этом заявила вице-президент страны Росарио Мурильо.

Министерство здравоохранения Никарагуа дало разрешение на использование вакцины «Спутник V», разработанной российским НИЦЭМ имени Гамалеи. Власти страны рассчитывают получить препарат в марте 2021 года. Количество доз, закупаемых Никарагуа, на данным момент неизвестно. Власти страны намерены провести вакцинацию 55% населения в рамках первого этапа прививочной кампании.

«Мы проводим переговоры с российской стороной, чтобы гарантировать поставки вакцины», — сообщила вице-президент и первая леди Никарагуа Мурильо.

#Nicaragua has approved of Russia's Sputnik V vaccine for emergency use. In January they "had initiated efforts to acquire vaccines from various laboratories around the world and hoped to vaccinate 3.7 million people in an initial stage," reports @AP. https://t.co/uHuiX2YnD3 pic.twitter.com/36NIm5MOwF — Global Americans (@GlobalAmericans) February 4, 2021

Супруга президента страны Даниэля Ортеги также отметила, что эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,6% на основании исследования научного журнала The Lancet, что говорит о том, что «вакцина станет мощным средством для борьбы с коронавирусом».

NEW—Interim analysis of Russian #COVID19 #vaccine phase 3 trial involving nearly 20,000 participants suggests a two-dose regimen has an efficacy of 91.6% against symptomatic #COVID19. No serious adverse events were deemed to be associated with vaccination. https://t.co/40sM7f2nbS pic.twitter.com/Hzrs34uCWr — The Lancet (@TheLancet) February 2, 2021

По расчетам Мурильо, «Спутник V» будет использован для вакцинации почти двух млн граждан — таким образом, 30% жителей Никарагуа будут привиты российским препаратом.

На данный момент вакцина «Спутник V» была одобрена в более чем 15 странах, в том числе в таких государствах Латинской Америки, как Аргентина, Боливия, Венесуэла, Мексика, Парагвай. В Бразилии также согласились осуществить одобрение вакцины в экстренном порядке.

Вторая волна пандемии в Никарагуа

Эпидемиолог Леонель Аргуэльо Иригойен предупредил Никарагуа о приближении второй волны пандемии. По мнению врача, власти страны не обеспечивают выполнение необходимых превентивных мер.

«В Никарагуа отсутствуют меры на национальном уровне. Делается вид, что вирус под контролем, однако это не совсем правда. А теперь правительство говорит о вакцинации, хотя это только шестой этап превентивных мер», — заявил эпидемиолог.

Эпидемиологи обвиняют власти Никарагуа в том, что они продолжают организовывать еженедельные фестивали, культурные, спортивны и политические встречи. Только за эту неделю правительство объявило о проведении 4500 массовых мероприятий.

С начала пандемии в Никарагуа было зарегистрировано около 6300 случаев заражения COVID-19, в том числе 170 смертей — однако независимые эксперты утверждают, что на самом деле в стране более 12 тыс. зараженных и почти 3000 погибших. Население страны составляет около 6,5 млн человек.