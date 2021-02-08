Агния Дитковските намекнула на скорое замужество

Москва, 8 февраля. Актриса Агния Дитковските намекнула на предстоящую свадьбу, показав снимок с помолвочным кольцом. Звезда фильма «Жара» встречается со столичным ресторатором Богданом Панченко.

Фотография, спровоцировавшая слухи о скором замужестве, появилась в Instagram Stories Дитковските. Актриса сделала снимок во время тренировки по теннису.

В кадр попали ноги артистки, а также ракетка, которую она держит правой рукой. На безымянном пальце можно заметить кольцо с камнем внушительных размеров. Можно предположить, что отношения Дитковските с бойфрендом перешли на новый уровень.

Актриса долгое время не говорила, кто является ее избранником. На прошлой неделе она впервые вышла в свет в компании Панченко. Влюбленные появились на премьере фильма «Северный ветер». А совсем недавно 32-летняя Дитковските и ее бойфренд вместе провели отпуск на Мальдивах.

Агния Дитковските была замужем за актером Алексеем Чадовым, с которым познакомилась на съемках фильма «Жара». У артистки есть шестилетний сын Федор от бывшего мужа. Актриса воспитывает еще одного ребенка, появившегося на свет в 2017 году, но не раскрывает, кто его отец.