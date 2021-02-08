В Китае разработали метод тестирования на COVID-19, который понравится не всем

Пекин, 8 февраля. Китайские ученые разработали новый метод диагностики коронавирусной инфекции, который может понравиться далеко не всем.

Если раньше у пациентов брали мазки из носа и ротоглотки, то сейчас набирает популярность практика анальных мазков. Во время процедуры вводится пропитанный физраствором ватный тампон на глубину в два-три сантиметра.

Уже в январе через такой метод тестирования прошли более тысячи учителей и школьников в Пекине. Там в одном из учебных заведений был обнаружен бессимптомный больной. Также анальный мазок берут у прилетающих в китайскую столицу.

По словам инфекционистов, такой способ диагностики может быть более точным, чем тесты из горла и носа. Особенно если речь идет о выявлении бессимптомных случаев.

ФАН ранее писал о российских ученых, которые создали штамм коронавируса для улучшения системы тестов. Данная разработка поможет привести все виды тестовых систем к единому «знаменателю»,