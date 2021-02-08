Twitter подтвердил подлинность аккаунта российского МИД в Крыму

Симферополь, 8 февраля. Аккаунт МИД России в Крыму официально признали в Twitter.

Западная социальная сеть присвоила странице российского ведомства соответствующую синюю пометку. На этот факт обратили внимание интернет-пользователи.

Аккаунт МИД РФ на полуострове функционирует с 2015 года. В нем рассказывается о жизни на полуострове, показываются достопримечательности региона и доносится официальная позиция РФ по внешнеполитическим вопросам. Российские дипломаты ведут страницу на английском языке.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) также признал фактическую юрисдикцию России над Крымом. Ранее в Крыму посчитали «банальным шантажом» украинские санкции против компаний, осуществляющих воздушные перевозки на полуостров. Киев проявляет бессилие и злобу перед процессом признания региона российским, передает «Национальная служба новостей».