Российский космонавт Артемьев рассказал о планах МКС на 2021 год

Москва, 8 февраля. Российский летчик-космонавт Олег Артемьев поздравил жителей страны с Днем науки и рассказал о планах на МКС.

Текст поздравления космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

«Сегодня в России отмечается День российской науки! Но, отмечать этот праздник мы можем не только сегодня, ведь 2021 год — объявлен Годом науки и технологий! В 2021 году мы также будем отмечать юбилей триумфа отечественной науки — 60 лет как Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство!» — пишет Артемьев.

Он также напомнил о планах Роскосмоса по запуску научно-исследовательского модуля «Наука» на 2021 год к российскому сегменту МКС. По словам космонавта, как только модуль введут в эксплуатацию, россияне смогут обустроить дополнительные рабочие места в своем сегменте, а также хранить в «Науке» грузы и размещать аппаратуру для регенерации воды и кислорода. Артемьев отмечает, что присоединение нового модуля обеспечит космонавтам на МКС более комфортные и безопасные условия пребывания.

«Что же касается научных исследований, то с появлением модуля «Наука», они выйдут на новый уровень. Например, за счет высокой степени автоматизации, можно будет сократить количество выходов в открытый космос, выполняя многие операции не выходя из модуля», — добавил космонавт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о намерениях Роскосмоса запустить корабль «Прогресс» к МКС 15 февраля.