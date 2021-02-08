Власти ДРК объявили о новой вспышке лихорадки Эбола на востоке страны

Киншаса, 8 февраля. Новый случай заражения геморрагической лихорадкой Эбола зафиксировали на востоке Демократической Республики Конго. Об этом заявил министр здравоохранения страны Этени Лонгондо в эфире государственного телевидения.

Во вторник, 3 февраля, жительница деревни Биена (провинция Северное Киву) скончалась в больнице города Бутембо. За два дня до смерти у нее проявились характерные симптомы. Анализы подтвердили, что она заболела лихорадкой Эбола.

Всемирная организация здравоохранения направила группу специалистов в Биену. В населенном пункте выявили более 70 человек, контактировавших с заразившейся женщиной. На месте ведутся дезинфекционные мероприятия.

Новый случай заболевания Эболой зафиксировали спустя три месяца после окончания одиннадцатой вспышки лихорадки на западе ДРК. Тогда эпидемия унесла жизни 55 человек из 130 заболевших.

Демократическая Республика Конго локализовала Эболу при поддержке России: 11 мая в Киншасу прибыла партия материально-технической помощи из Москвы. В нее вошли средства индивидуальной защиты и лабораторные расходные материалы.