Москва, 8 февраля. Судьба Донбасса и других русских территорий, в числе которых Харьков и Одесса, решится в скором времени и очень быстро, заявил российский писатель и политик Захар Прилепин.

По его словам, Россия находится «за полшага до решения проблемы ДНР И ЛНР»: в случае, если политическая повестка примет нужный оборот, решение будет принято в скором времени и оно будет однозначным. Прилепин предположил, что для этого в Москве якобы уже составили «дорожную карту».

«А дальше, я рискну надеяться, по принципу домино, неизбежные события начнут происходить на Украине. Она совершенно не застрахована от нового майдана, от нового дворцового переворота, от новой внутриэлитной борьбы и от всех прочих, остальных событий», — добавил писатель.

Он выразил надежду на то, что последние шесть лет правительство не теряло времени и заполучило часть украинской элиты в виде «спящих на той стороне».

«Я вас уверяю, что новые мгновения в этой турбулентности и возможности появления Харьковской народной республики или Херсонской, или Одесской — это вопрос не такой далекий, не такой сложный, не такой мучительный, как это может казаться», — утверждает Захар Прилепин.

В заключение писатель добавил, что хотел бы поскорее приблизить этот момент. По его мнению, если бы украинские власти предоставили возможность провести на указанных территориях референдум о самоопределении, вопрос решился бы быстрее.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что Донбассу грозит очередная эскалация конфликта на фоне стремления президента Владимира Зеленского отвлечь украинцев от внутренних проблем, сообщает Федеральное агентство новостей.