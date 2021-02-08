Иосиф Пригожин нецензурно отозвался о написавшем на него заявление Шнурове

Москва, 8 февраля. Продюсер Иосиф Пригожин нецензурно отозвался о музыканте Сергее Шнурове, который подал на него заявление в полицию из-за угроз.

Конфликт между представителями шоу-бизнеса длится уже несколько месяцев. Сначала они публиковали колкие посты в соцсетях, но постепенно ситуация начала набирать обороты.

Когда Шнуров раскритиковал супругу Пригожина, певицу Валерию, продюсер пришел в ярость. В одном из недавних интервью он заявил о желании «треснуть Шнурова по башке». Музыкант в ответ подал заявление в полицию.

Сейчас Иосиф Пригожин не обеспокоен этой ситуацией. Продюсера больше волнует его состояние после перенесенного в тяжелой форме коронавируса. Супруг Валерии в матерной форме заявил, что Шнуров ему глубоко безразличен.

«Он вообще к жизни, к рок-н-роллу и к мужским чести и достоинству — у него это отсутствует, просто понятия», — заявил Пригожин.

Продюсер не хочет разговаривать о музыканте, потому что тот, по словам Пригожина, не достоин его внимания. В комментарии радиостанции «Говорит Москва» муж Валерии рассказал, что «вычеркнул Шнурова из записной книжки».

Конфликт между Пригожиным и Шнуровым ранее прокомментировал основатель и менеджер группы «Ласковый май» Андрей Разин. После подачи заявления в полицию он назвал музыканта «трусливым подлецом», передает телеканал «360».