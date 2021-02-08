Китайские СМИ назвали причину поражения США в войне с Россией за оружейный рынок

Пекин, 8 февраля. Россия выглядит безусловным лидером в борьбе с США за оружейный рынок Индии. Нью-Дели наращивает объемы закупок российского вооружения, а Вашингтон остается не у дел.

К такому выводу пришли обозреватели китайского издания DWNews. В публикации отмечается, что ежегодное индийское международное авиашоу Aero India фактически стало настоящим полем битвы между США и Россией, передает «ПолитРоссия».

«Авиасалон способствует российско-индийскому военному сотрудничеству, Индия проявляет интерес к российским истребителям», – говорят журналисты.

На сегодняшний день более 70% военной техники Индия покупает у России. Недавно страны договорились о поставках 110 истребителей МиГ-35, которые пополнят ряды индийских ВВС. При этом США остались в стороне.

На выставке Вашингтон представил свои разрекламированные истребители F-15EX. По мнению экспертов, эти самолеты обладают впечатляющими характеристиками лишь на бумаге, поэтому они вряд ли заинтересует Нью-Дели.

Отмечается, что Россия уверенно обходит США и в сфере поставок военно-морских самолетов. Основным конкурентом МиГ-29К являются американские F-18, однако индийский авианосец «Викрамадитья» не предусматривает перевозку этих самолетов. В совокупности эти факторы дают исчерпывающие объяснение, почему Вашингтон проиграл Москве в войне за оружейный рынок.

«У индийских авианосцев, нет иного выбора, кроме как использовать МиГ-29К», – говорят журналисты.

Ранее сообщалось, что Россия на авиасалоне Aero India 2021 подписала ряд важных договоров с Индией, расширяющих российско-индийское военно-техническое сотрудничество. Нью-Дели также планирует закупить 21 истребитель МиГ-29 и модернизировать 59 таких боевых машин, пишет RT.