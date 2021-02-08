СНВ-3 может стать последним соглашением в своем роде

Вашингтон, 8 февраля. Журнал Politico подготовил статью о том, что ждет весь мир после истечения срока СНВ-3. Авторы рассказали, как в будущем будет происходить контроль за оружием массового поражения.

В прошлую среду стало известно о достижении между США и Россией соглашения о продлении СНВ-3 еще на пять лет. Согласно договору, сторонам разрешается иметь в своем распоряжении 1550 развернутых стратегических ядерных боезарядов. Если бы срок действия соглашения истек, у сторон бы не осталось формальных причин не расширять свой ядерный арсенал.

Гонка вооружений будущего будет основана на совершенно новых технологиях, которые обладают значительно большим разрушительным потенциалом, чем банальное превосходство в количестве ядерных ракет и боеголовок, пишут авторы статьи.

Попытки урегулировать это соперничество неизбежно столкнутся с препятствиями как политическими, так и более субстантивированными. Фактически, СНВ-3 удалось продлить во многом благодаря прописанной заранее соответствующей опции, однако любые попытки заключить аналогичный договор в будущем обречены на провал. Все дело в том, что для подписания и ратификации подобного рода соглашений необходимо одобрение большинства сенаторов Конгресса, а в последние годы наблюдается тенденция к разделению Конгресса почти ровно пополам между республиканцами и демократами, с незначительными колебаниями в пользу одной из сторон. Например, на сегодняшний день понадобится согласие минимум 17 республиканцев, и это при условии, что демократы единогласно поддержат подписание подобного соглашения, что тоже маловероятно.

Что касается более вещественных аргументов против подписания подобного договора в будущем, можно вспомнить инцидент с выходом США из ДРСМД в 2019 году. Согласно этому соглашению, стороны должны были сокращать запасы ракет средней и меньшей дальности, однако в 2014 году союзники США по НАТО заявили, что Россия якобы не соблюдает своих обязанностей по договору. И хотя российская сторона отвергла все обвинения, Соединенные Штаты из договора вышли.

Более того, действующие соглашения между США и Россией никак не затрагивают другие аспекты гонки вооружений, которые также могут существенно пошатнуть равновесие между странами. Все дело в том, что текущие соглашения о наступательных вооружениях контролируют только количество боеголовок и носителей, но не их качество, а стороны, зная это, продолжают совершенствовать свои МБР, используя широкие возможности искусственного интеллекта.

Продление СНВ-3 на пять лет — это пятилетняя фора, которой США и Россия должны воспользоваться для того, чтобы открыто и честно поговорить и умерить свои амбиции в гонке вооружений. Стороны должны презреть возможные препятствия и выйти за рамки всех существующих соглашений и устаревших политических шаблонов для достижения мира и процветания обеих стран и по всему земному шару.