Бывший парень Бузовой посвятил ей песню о расставании

Москва, 8 февраля. Не прошло и месяца с момента расставания телеведущей Ольги Бузовой с рэпером Давидом Манукяном, известным под псевдонимом Дава. Артист посвятил экс-возлюбленной трогательный трек.

Песня «Обнулила нас» посвящена расставанию Манукяна и Бузовой. Об этом говорят силуэты влюбленных на промо-обложке трека, отрывок которого рэпер опубликовал в личном микроблоге Instagram. В начале песни Дава упрекает бывшую избранницу в том, что она выбросила подаренные им цветы.

«Ты приходи, родная, крой меня трехъярусным», — звучит вокал артиста.

Манукян под опубликованным отрывком песни попросил фанатов поддержать его творчество. Он отметил, что трек уже обнародован на всех популярных музыкальных площадках и предложил поддержать его репостом. Бузова поступок экс-возлюбленного никак не прокомментировала.

«По-моему, это первая удачная песня. Причем очень. Расставание пошло на пользу»; «Блин, Давид, не в обиду, но если любишь, то надо что-то делать для своей любви. Любить — значит действовать, а не песенки сопливые выпускать»; «На обложке-то Оля», — отреагировали фолловеры на промо-ролик.

Как стало известно ранее, Ольга Бузова не осталась в одиночестве после расставания с Давой. Недавно звезда показала кадры с романтического вечера у камина в загородном доме. Певица наслаждалась вином и деликатесными закусками в приятной компании, передает портал «Дни.ру».