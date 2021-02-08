Зеленский объявил о начале Всеукраинского форума

Киев, 8 февраля. Первый Всеукраинский форум «Украина 30», который стартовал в понедельник, будет еженедельным мероприятием. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Украинский лидер назвал форум большим общественным диалогом при участии властей страны и международных партнеров. По его словам, в ходе мероприятий будут обсуждаться вопросы безопасности, коммунальные тарифы и другие важные темы.

«Сегодня проходит первое мероприятие, которым мы начинаем серию 30 масштабных еженедельных форумов в Украине», — сказал президент.

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» ранее объявила о запуске процесса выдвижения импичмента Зеленскому, пишет Федеральное агентство новостей. По информации НСН, решение ОПЗЖ связано с блокировкой трех телеканалов.