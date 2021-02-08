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Телеканалу «Россия-РТР» на год запретили вещание на территории Латвии

Телеканалу «Россия-РТР» на год запретили вещание на территории Латвии

Рига, 8 февраля. Телеканал «Россия-РТР» прекратил вещание на территории Латвии на год. Об этом заявил председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш.

По его словам, власти защищали и будут защищать информационное пространство страны. Поэтому принято решение запретить ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» на территории Латвии.

Стоит отметить, что процедура ограничения вещания началась в 2020 году. Ведомство возмутила передача «60 минут», которую показали в эфире 10 июля. В нацсовете расценили обсуждение ситуации на Украине, как якобы «разжигание ненависти».

Федеральное агентство новостей сообщало, что партия «Русский союз Латвии» призвала население страны бойкотировать кабельного оператора Tet за отключение российских телеканалов.

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