Актер Александр Пашков раскрыл истинный смысл сериала «За первого встречного»

Известный российский актер театра и кино Александр Пашков заявил ФАН, что сам никогда бы не женился на первой встречной, потому что живет в цивилизации, где подобные вещи не приняты.

41-летний уроженец Свердловска (ныне — Екатеринбург) в эксклюзивном интервью раскрыл истинный смысл телесериала «За первого встречного», премьера которого состоится в понедельник в вечернем эфире Первого канала.

«Любовь получит отклик в любом случае»

— Александр, в целом, о чем вообще этот проект?

— Он о любви и, естественно, про любовь, отношения, взаимоотношения. Почему люди должны посмотреть эту картину? Потому что, мне кажется, мы хотели показать — неважно, сколько времени может пройти, но если ты по-настоящему любишь, то ответ будет в любом случае. Мое личное мнение — вообще без любви жить очень тяжело любому человеку.

Мой герой Сергей пронес свою любовь через долгие годы, он с детства любит одного человечка, и неважно, что у него сейчас другие отношения с какой-то другой женщиной. Он до сих пор любит Сашу (ее роль сыграла Равшана Куркова. — Прим. ФАН) — главную героиню сериала, и в итоге случилась взаимность с ее стороны.

— Хэппи-энд будет?

— Конечно! В общем, мы хотели показать этой картиной, что в жизни, не только в кино, есть ситуации, когда человек любит кого-то долгое время, и надо верить и надеяться. Любовь не может просто так исчезнуть, она получит отклик в любом случае.

— Жанр сериала обозначен как ироническая мелодрама. Это что-то среднее между комедией и драмой?

— Да, я бы не сказал, что у нас драма, у нас именно мелодрама, потому что в сценарии было очень много прописано таких сцен, серьезных, драматических. И на площадке мы попытались с режиссером Володей Балкашиновым быть на такой грани, чтобы находиться между драмой и комедией, не уходить прям в комедию и не уходить прям в драму (смеется). Вот эту грань и старались держать.

Взять, к примеру, наши советские фильмы. Они ведь все, в принципе, комедийные мелодрамы. Многие наши великие артисты умели эту грань держать, вот и мы тоже попытались в какой-то мере сделать то же самое.

У нас все картины, которые сейчас выходят на экраны, либо совсем комедия, но комедия в кавычках, порой даже страшно на это смотреть, либо...

Когда же ты держишь такую грань, это и смотрибельно, и красиво, и охота самому смеяться, и душа прям радуется.

— Как проходил съемочный процесс? Легко, как по накатанной, или, может быть, возникали какие-то сложности?

— Могу сказать, что в киноиндустрии, в профессии актера, в киношном мире не бывает на площадке простых съемок. Ну, не бывает такого, априори не бывает! Потому что огромная выработка — нужно снимать по 18–20 часов в сутки, при этом еще огромное количество текста ты практически учишь с листа. Это очень тяжело, даже профессиональному артисту. Это первое.

Второе — у нас столько насыщенных событий в фильме и в каждой сцене, и надо было держать всю эту историю в голове, чтобы не упустить какие-то детали, какие-то мелочи касательно взаимоотношений, от самого начала до возрастания по эмоциональности характера героя.

«Безопасность была превыше всего»

— Что было для вас самым-самым сложным?

— Лично для меня — когда мы снимали в Абхазии сцены знакомства с родственниками Саши. Ее дедушка сказал: «Нужно пройти испытание, чтобы мы признали, что ты достоин моей внучки и вошел в нашу семью с нашими традициями». И там были три испытания в безумно красивых местах. Мы снимали, например, на водопадах, не помню, как они называются, но не суть важно.

Так вот, мы снимали один из поединков, и там были такие камни, хоть и не в самой воде, но все равно очень скользкие, и, стоя на них, можно было поскользнуться, травмироваться и разбиться прям на ровном месте.

Вот это было не то, чтоб опасно, но, я бы сказал, не очень приятно. Потому что, если бы я покалечился, мы бы не смогли все снять, пришлось бы свернуть экспедицию, и все бы ждали, пока я выздоровею.

Поэтому в Абхазии безопасность была превыше всего. Там нужно было соблюдать определенные правила безопасности — репетиции шли на сухом месте, а потом уже мы спускались вниз с каскадерами, делали технический дубль, снова репетиция, потом съемка, укрупнение — и все, сцена снята.

В общем, съемочный процесс всегда сложен, и, если кто-то вам скажет: «Да фигня какая, вышел, зашел, вышел, и вообще огонь», не бывает такого, это все враки! А когда еще и текст забывается на площадке, а дубль идет, и тебе уже неудобно перед коллегами, артистами, это совсем плохо.

Поэтому ты всегда должен быть подготовлен, выспавшийся, в хорошем настроении, держать эмоциональный настрой. Но невозможно актеру быть в хорошем настроении «24 на 7», это просто нереально. А на площадке уже всем фиолетово, какое у тебя настроение, плохо тебе, хорошо ли, понос у тебя, и что с тобой случилось... Вышел на площадку — будь добр отработать хорошо, на «пять с плюсом».

— Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Абхазии. Где вам было приятнее всего сниматься?

— Знаете, когда я приезжаю на гастроли или на съемки, у меня берут интервью и спрашивают: «Как вам наш город?» Отвечаю: «А я его не видел». Они: «Как, вы не видели город?!» Говорю: «Ну, смотрите, я приехал, и с поезда в гостиницу в 12 часов ночи, заселился, в семь утра вышел на площадку, отработал до семи вечера, приехал в гостиницу, помылся, побрился, если успел поесть, то слава богу, если не успел, то лег спать. В семь утра встаю, и все заново. Какой уж тут город?»

Да, мы снимали где-то в Питере, который, в принципе, все знаем, в Абхазии, куда кто-то ездил раньше, а кто-то — нет, и в Москве — ну, это понятное дело. Но мы городов-то не видим, видим только ту площадку, где работаем, ни больше, ни меньше. Мы не пинаем балду, не ходим по городу, на экскурсии, в музеи, не смотрим на достопримечательности. У нас такого попросту нет! Мы приезжаем работать и можем посмотреть на город только из окон машины, самолета, поезда…

— Ну, я имел в виду те места, где вы как раз снимались. В той же Абхазии, например, очень красиво.

— Когда от гостиницы ехали до площадки, конечно, все красиво, но мы нигде не гуляли. У нас просто не было времени гулять!

«Не в деньгах дело!»

— Не могу не упомянуть и печальную тему. В ноябре прошлого года скончался режиссер сериала Владимир Балкашинов, которому было 59 лет, не дожив до премьеры, хотя проект был снят еще в 2018 году. Каким он был человеком?

— Я с Володей был очень дружен, мы несколько картин отработали с ним вместе. Хорошо знали друг друга. Что я могу сказать, ну, это профессионал прям от корней волос, мегапрофессионал. Он любил свою работу, любил театр, любил кино, и для меня Балкашинов был одним из лучших режиссеров, с которыми я когда-либо работал.

— Как считаете, реальны вообще такие истории в жизни — связать себя узами брака с первой или первым встречными?

— Вы знаете, в восточных местностях, я думаю, это зачастую принято.

— А вы бы так смогли — жениться на первой встречной?

— Ну, не знаю, мы все же немножко в другой цивилизации живем. Нам нужно сначала все посмотреть, попробовать, испытать на себе и, не жалея, уже принять решение (смеется).

— Однако ранее вы уже сказали, что, если бы женщина, которую вы любите всю жизнь, предложила бы жениться на ней за 10 тысяч долларов, вы бы согласились, не раздумывая!

— Нет, тут дело не в деньгах! Если бы я с детства любил одну девушку, и мне бы еще и предложили 10 тысяч долларов, грубо говоря, за то, что я люблю человечка всю свою жизнь, я б, не задумываясь, взял ее в жены. И вообще все было бы замечательно! Но женщина, которую я люблю, уже рядом. Это моя жена!

12-серийный проект был снят в 2018 году, и в нем рассказывается о том, что дочь богатого бизнесмена накануне свадьбы застает своего жениха в постели с другой. Желая ему отомстить, она тут же выходит замуж за первого встречного…

Режиссер сериала Владимир Балкашинов до премьеры не дожил, уйдя из жизни 15 ноября 2020 года. Любопытно, что в этот день Александру Пашкову исполнился 41 год.

В проекте также снялись Андрей Бурковский, Наталья Ноздрина, Степан Девонин, Ева Авеева, Георгий Мартиросян, Ольга Кузьмина, Игорь Верник, Валерий Кухарешин и другие.

Ранее стало известно, что на телеканале «Пятница!» тоже в понедельник вечером состоится премьера второго сезона сериала «Две девицы на мели», где главные роли сыграла Ольга Картункова и Алевтина Тукан.