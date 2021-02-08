«Мама, как страшно»: взрыв на мосту в Иркутске попал на видео

Иркутск, 8 февраля. Момент мощного взрыва в Иркутске попал на видео регистратора автомобиля одного из очевидцев ЧП.

На записи можно видеть, как с двух сторон моста внезапно поднимаются огненные столбы, после чего начинают валить густые клубы дыма.

«Мама, как страшно», — ужасается за кадром девушка в салоне машины.

В результате ЧП никто не пострадал. Оказалось, что у рабочих, которые вели плановый ремонт в районе переправы, взорвался газовый баллон. После случившегося эксперты изучили состояние моста, чтобы исключить вероятность повреждения опор.

Ранее Deita сообщала о взрыве бытового газа в жилом доме во Владивостоке. В результате здание частично обрушилось, а после вспыхнул пожар. Погиб 80-летний мужчина. Его тело нашли в одной из разрушенных квартир.