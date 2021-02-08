Лера Кудрявцева вышла из дома после серьезной травмы позвоночника

Москва, 8 февраля. Телеведущая Лера Кудрявцева вышла свет в компании мужа и дочери после травмы позвоночника. Знаменитость вместе с членами семьи посетила торговый центр.

Кадрами семейного похода по магазинам Кудрявцева поделилась на своей странице в Instagram. Ведущая и ее муж, хоккеист Игорь Макаров вместе с их двухлетней дочерью Марией посетили детский развлекательный центр. Кроме того, спортсмен вышел на каток и насмешил жену манерой катания.

Лера Кудрявцева получила серьезную травму почти сразу после излечения от COVID-19. 49-летняя знаменитость пыталась забраться на чердак дома по выдвижной лестнице, но упала и сломала крестец. Рядом находилась маленькая Маша, она, к счастью, не пострадала.

После перелома Кудрявцева на некоторое время оказалась в инвалидном кресле. Звезда отказалась от госпитализации и предпочла восстанавливаться дома. Конечно, телеведущей пришлось столкнулся с некоторыми ограничениями. Например, даже в туалет ей приходилось ходить с тростью.

Ведущая не показала себя на кадрах семейного похода в торговый центр. Возможно, она до сих пор перемещается с помощью спецсредств.