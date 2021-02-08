Фальшивая память: Альгис Микульскис о том, как либералы «перепрошивают» умы россиян

События последних дней снова оживили в российской повестке вопросы пересмотра отечественной истории — самых драматичных и героических ее эпизодов. Какую цель уже не первый год преследуют «ревнители исторической правды», оказывающейся на поверку дежурным набором фейков, — в авторской колонке спецкора ФАН Альгиса Микульскиса.

История эта началась совсем не вчера. Всевозможные любители «открыть обществу глаза», в их более-менее современном изводе, зашевелились еще в конце 1980-х, на волне горбачевской Перестройки и «смелых» публикаций журнала «Огонек» под руководством Виталия Коротича, занимавшего в нем кресло главного редактора с 1986 по 1991 годы.

Сначала целью всех этих «разоблачителей» была исключительно дискредитация коммунистической идеи и ее воплощения в виде СССР, который, к моменту, когда они получили право громкого голоса, и так уже шатался на ослабевших ногах и его оставалось лишь немного подтолкнуть. Что диссиденты и «прогрессивные журналисты» того времени сделали с удовольствием. Не сумев, правда, вовремя остановиться — огромная страна рухнула, но они, по инерции, продолжили свою «борьбу». Теперь уже — с Россией. И со всем тем, благодаря чему она продолжает оставаться Россией.

Представители старой школы, такие как Людмила Алексеева, Валерия Новодворская, Владимир Буковский, конечно, уже благополучно отправились в мир иной (хотя, последний и не совсем благополучно, а под шепоток скандала с запрещенными изображениями или, проще говоря, — детской порнографией). Но смену они себе подготовили «достойную», а Интернет дал этой смене просто фантастические возможности. Которые она и использует в своих попытках все-таки перекроить страну даже не по собственным лекалам, а по врученным ей извне.

Перекроить, используя «ножницы», знакомые моему поколению, как раз по временам перестроечного «Огонька». Стараясь обрезать и выкинуть в утиль то, благодаря чему все мы до сих пор остаемся народом, не превратившимся в атомизированное сборище маргиналов без памяти и Отечества. Особенно ярко эти их потуги проявляются перед каждым Днем Победы, о чем ФАН уже писал минувшим летом, но и сейчас активность пораженцев далеко не на нуле!

Примеры? Да сколько угодно! Из тех, что на слуху:

«Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ».

Это Александр Невзоров. О подвиге Зои Космодемьянской. Девочке, в свои едва исполнившиеся 18 лет ушедшей на смерть и погибшей с достоинством, которое даже не снилось тем, кто сегодня пытается оплевать ее подвиг. И не только ее… Сколько таких вот мальчиков и девочек отправлялось страшной зимой 41-го года в рейды по немецким тылам, чтобы не пропустить противника к Москве? Зная при этом, что не вернутся?.. Бог весть… Но Александра Глебовича это не смутило. Его вообще, похоже, ничего не смущает.

Хотя нет, существует нечто, не дающее ему спокойно спать, — коллективная память людей, считающих себя русскими и готовыми сражаться за эту память. Следовательно, Александру Глебовичу очень нужно эту память если не уничтожить, то хотя бы испачкать продуктом своей медийной жизнедеятельности, обесценить и превратить в мусор.

Российское военно-историческое общество (РВИО), конечно, направило заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывание одиозного журналиста на предмет нарушения статьи УК РФ о реабилитации нацизма, но вряд ли это послужит уроком ему и тем, кто заполонил страницы социальных сетей восторженными комментариями по поводу сказанного Невзоровым. Да и сам он ответил на инициативу РВИО вполне однозначно:

«Ну, полагаю, всем уже все известно о том, что Российское военно-историческое общество накатало донос на высшем уровне. На меня. В прокуратуру. Я обвиняюсь в недостатке бездумного почтения к мифам сталинской пропаганды и к фильмам военно-исторического общества, которые их воскрешают. Донос — прекрасная иллюстрация того, что свою идеологию они могут только навязывать, только силой, статьями и запугиванием».

Да нет, Александр Глебович… Не донос это. Это нормальная реакция нормальных людей на подлость в отношении тех, кто на нее не может ответить сам. Потому что погиб. Причем реакция, строго укладывающаяся в рамки закона. Да и не имут мертвые сраму, как бы этого ни желали вы и ваша интернет-камарилья с белыми от ненависти к России глазами.

Кто там у нас следующий «герой»? Ну конечно же, Неотравимый Джо — Алексей Навальный. О нем много не буду. Скажу лишь, что из всей этой его абсолютно пошлой и хамской клоунады на слушании дела о клевете в адрес ветерана войны Игната Артеменко стало понятно одно: Навальный боится. Что-то пошло не так в его расчетах, и он вместо гордого «ниспровергателя режима» превратился в жалкого многословного трусливого фигляра, не имеющего хотя бы толики мужества на такую, в общем-то, малость, как извинения.

В общем, крест — красивый и жирный — он на себе, как на политике, поставил окончательно. Да и Невзоров на себе, как на некоем «авторитете», — тоже. В России могут простить многое, но не глумления над ее мертвыми героями и живыми ветеранами войн.

Зачем им все это? Зачем они под лозунгами «борьбы с коррупцией» стремятся смешать с нечистотами все то, что дорого народу, выразителями интересов которого они якобы выступают? Чего они хотят получить в качестве итога этой своей «перепрошивки» коллективной памяти России?

Журналист Мария Дегтерева, к которой я обратился с этими вопросами, считает, что все, мною вкратце описанное, укладывается в «западническую» парадигму, появившуюся у нас еще в первой трети XIX века:

«Этот «контингент» делится на две части. Первая — это их руководители, так называемая «либеральная интеллигенция», которая у нас на глазах пытается переписать историю… Они — «западники»! Они очень любят заграницу, и им совершенно все равно, что происходило в России. Им нужно как можно больше людей зомбировать своей либеральной, прозападной риторикой, привести к власти условного Навального и переустроить государство по своей схеме. Конечно, у них это не получится! Сравните хотя бы численность «Бессмертного полка» и вот этих… с акций Навального. Это же несопоставимо!»

Очень хочется верить словам Марии. Да я и верю! Но вера эта совсем не означает, что какой-нибудь очередной «выхлоп» этих инквизиторов русской истории должен будет остаться без ответа.