Москва, 8 февраля. Российская певица Полина Гагарина исполнит официальный гимн чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года вместе со шведом Монсом Сельмерлевым.

Официальная песня предстоящего соревнования фигуристов получила название «Circles and Squares» («Круги и квадраты»), сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU). Премьера композиции намечена на 19 февраля.

На своей странице в Instagram Полина Гагарина поделилась с подписчиками радостной новостью о гимне чемпионата. Также певица опубликовала небольшой тизер.

«Жду с нетерпением!» — написала исполнительница.

Гагарина напомнила, что она и Монс Сельмерлев участвовали в конкурсе «Евровидение» в 2015 году. Тогда швед занял первое место, а российская певица стала второй. Чемпионат мира по фигурному катанию будет проходить в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Полина Гагарина ранее показала, как она выглядела в 15 лет. Певица призналась, что в том возрасте была по-настоящему бесстрашной.