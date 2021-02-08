Мир скоро вздрогнет от того, во что США превратят Украину

Соединенные Штаты намерены плотно взяться за Украину. Об этом в интервью ФАН рассказал украинский политик, бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин во время онлайн-включения для выступления на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» заявила, что американский Конгресс всегда оказывал Киеву очень серьезную двухпартийную поддержку, и этот курс будет продолжен при новой администрации.

«Президент Джо Байден уже заявил, что является серьезным сторонником Украины, поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность и будет поддерживать ее так же, как это делал Конгресс Соединенных Штатов», — отметила Квин.

Кроме того, Кристина Квин напомнила, что американское правительство уже выделило Украине около 43 млн долларов. Речь идет о гуманитарной помощи, а также поддержке медиков, малого и среднего бизнеса в сложные времена пандемии.

Здесь стоит отметить, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил его в готовности Вашингтона поставлять Киеву летальное оружие на фоне войны в Донбассе. Он также подтвердил намерение администрации президента США Джо Байдена усилить экономическую поддержку Украины.

Политик Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал заявление американского представителя. По его словам, Соединенные Штаты намерены плотно взяться за Украину.

«США будут помогать Украине для того, чтобы раскручивать маховик войны. Для этого они готовы предоставлять Киеву помощь разного характера, начиная от летального оружия и заканчивая информационной и финансовой поддержкой. Кроме того, Вашингтон делает ставку на националистов и радикализацию молодежи. Эти действия прежде всего направлены против России. Запад будет делать все, лишь бы это приносило РФ проблемы. Они будут менять учебники истории, запрещать русский язык, доводить до абсурда государственное управление, легализовать легкие наркотики. Необходимо, чтобы народ окостеневал», — сказал собеседник ФАН.

Также бывший народный депутат Верховной рады заявил, что Соединенные Штаты превращают Украину в антироссийский проект, от которого скоро вздрогнет весь мир.

«В своем послании к международному сообществу Джо Байден дал понять, что Россия является врагом для США. Поэтому сегодня временный поверенный в делах США Кристина Квин фактически подтвердила, что Америка намерена плотно взяться за Украину. Из страны будут выдавливаться российские учебники, альтернативные СМИ. Отсюда следует, что Америка превращает Украину во что-то такое, от чего мир скоро вздрогнет. Поймите, не будут США реализовывать какие-то проекты, направленные на развитие страны. Единственное, что будет делать Вашингтон — выделять минимальное финансирование, чтобы поддерживать Украине на плаву. Кроме того, все это говорит о неизбежности эскалации конфликта в Донбассе. Рано или поздно этот нарыв лопнет. Взрыв ситуации спровоцирует Америка, которая впоследствии будет обвинять во всем произошедшем Россию», — резюмировал Алексей Журавко.

Представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что прогитлеровская политика Степана Бандеры на Украине дала свои плоды спустя десятилетия, породив нынешнюю идеологию киевской власти.