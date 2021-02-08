Россия достраивает на озере Байкал крупнейший в Северном полушарии телескоп

Иркутск, 8 февраля. Крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп «Байкал» достроят на одноименном озере в марте этого года, рассказал директор ОИЯИ Григорий Трубников.

Гигантский телескоп возводят на 106-м километре Кругобайкальской железной дороги. По словам Трубникова, в этом году его планируется дорастить до самого большого объема в Северном полушарии. Завершение работ и запуск телескопа станет одним из знаковых событий в программе Года науки и технологий.

«Фактически у нас в стране скоро появится еще одна научная установка класса мегасайенс, что станет важным вкладом Объединенного института ядерных исследований в программу научных мегапроектов России», — рассказал глава ОИЯИ в беседе с ТАСС.

На текущий момент в мире работают несколько нейтринных телескопов. Их основным направлением считается исследование сигналов от высокоэнергетических частиц нейтрино, которые попадают на Землю из космоса. Нейтрино получается в результате рождения или гибели умирающих галактик и других небесных тел.

Телескоп «Байкал» займется исследованием потоков нейтрино, которые пронизывают Землю с Южного полюса и до Северного полушария, где они выходят в районе озера. Наряду с антарктической установкой получится создать полную объемную картину потоков сверхэнергичных частиц.

Телескоп ALMA тем временем запечатлел умирающую галактику, которая находится в девяти миллиардах световых лет от Земли. Гибель объекта началась из-за столкновения с другой галактикой.